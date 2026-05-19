Diputados insistirá con la Ley de Ludopatía infantil: “Debe salir antes del Mundial”

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La ludopatía infantil y adolescente vuelve a instalarse en la agenda de la Cámara de Diputados de Salta, luego de que un proyecto aprobado en 2024 quedara sin tratamiento en el Senado y perdiera estado parlamentario.

El diputado por el departamento San Martín, Edgar Domínguez, del bloque oficialista Todos por Salta, sostuvo en Pelo y Barba por Aries que la Provincia necesita una ley específica para prevenir, concientizar y educar frente al avance de las apuestas online en menores.

El legislador recordó que la Cámara Baja ya había dado media sanción a una iniciativa similar en junio de 2024, pero el expediente no avanzó en el Senado. “Pasaron dos años, caducó y hoy estamos volviendo a impulsarlo porque Salta necesita una ley provincial”, afirmó.

El antecedente también fue señalado en una publicación legislativa reciente, donde se indicó que el proyecto aprobado en 2024 pasó en revisión al Senado y quedó frenado en comisiones hasta perder estado parlamentario.

Una problemática que crece sin ley

Domínguez planteó que el problema no se detuvo y que las apuestas virtuales siguen llegando a niños y adolescentes a través del celular.

“Los casinos y las salas están en el bolsillo de nuestros chicos”, advirtió el diputado, al remarcar que hoy el acceso a plataformas de apuestas se puede dar “con un solo click”.

Como dato de impacto, sostuvo que casi el 60% de los jóvenes ya tuvo alguna experiencia dentro del ecosistema digital de apuestas o conoce a alguien cercano que apostó. El legislador aclaró que no se trata solo de un problema económico, sino también de salud mental, vínculos familiares y futuro.

“No podemos naturalizar que digan ‘está jugando’. No, está jugando y está apostando”, expresó.

El Mundial como riesgo de captación

Domínguez también advirtió que la cercanía del Mundial puede agravar el escenario, por el vínculo entre el fútbol, las apuestas deportivas y la publicidad digital dirigida a jóvenes.

“Estamos a nada de que comience el Mundial y ahí también aprovecha esta industria multimillonaria para salir a cazar jóvenes”, señaló.

El proyecto que vuelve a impulsarse apunta a implementar acciones de visualización, concientización y prevención de la ludopatía destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Entre las medidas previstas, Domínguez mencionó jornadas pedagógicas en instituciones educativas, capacitación para docentes, orientación para padres y tutores, y herramientas de control parental para reforzar la prevención desde las familias.

Reclamo al Senado

El diputado apuntó a que esta vez el debate no vuelva a quedar paralizado. “Le pedimos al Senado que lo trate, que lo mejore, que lo apruebe, que lo rechace, pero que lo trate”, remarcó.

Para Domínguez, la falta de tratamiento legislativo contrasta con la urgencia del problema. “Están apostando dinero, pero también están rifando su salud mental”, sostuvo.

El legislador insistió en que una ley provincial permitiría darle al Poder Ejecutivo una herramienta más amplia para abordar la ludopatía virtual en menores, especialmente desde las escuelas y con participación de las familias.