Mundial 2026: Un estadounidense dirigirá Argentina vs. Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como el árbitro para el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra, de este miércoles desde las 16.00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026.

Los jueces de línea también serán de Estados Unidos: Corey Parker y Kyle Atkins. Por su parte, el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.

El recorrido de Elfath en la Copa del Mundo 2026 comenzó el 14 de junio con el partido entre Países Bajos y Japón —2-2, en el Dallas Stadium—, que tuvo un valor histórico adicional: fue el primer encuentro del torneo con una terna arbitral integrada por los países anfitriones, con las mexicanas Katia García como cuarta oficial y Sandra Ramírez como asistente. En ese partido, Elfath mostró 3 tarjetas amarillas y no recurrió a ninguna roja.

El recorrido de Elfath en la Copa del Mundo 2026 comenzó el 14 de junio con el partido entre Países Bajos y Japón —2-2, en el Dallas Stadium—, que tuvo un valor histórico adicional: fue el primer encuentro del torneo con una terna arbitral integrada por los países anfitriones, con las mexicanas Katia García como cuarta oficial y Sandra Ramírez como asistente. En ese partido, Elfath mostró 3 tarjetas amarillas y no recurrió a ninguna roja.

El tercer partido fue el más complejo del torneo para él. El 5 de julio, en los octavos de final, Brasil y Noruega se enfrentaron en un encuentro de alta fricción que terminó 1-2 y significó la eliminación de la “Canarinha”. Elfath sancionó dos penales a favor de Brasil: el primero, en el minuto 10, lo cobró tras ser llamado al monitor por la encargada del VAR, Tatiana Guzmán, quien lo convocó para corregir una omisión en el campo; el segundo llegó sobre el cierre del partido por una falta imprudente. Ninguno de los dos alcanzó para revertir el resultado.

Elfath nunca dirigió a la selección argentina Mayor antes de este partido. El único antecedente que existe entre el árbitro y una representación nacional argentina corresponde a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 —disputados en 2021—, cuando arbitró el partido entre España y la selección olímpica Sub-23, que terminó 1-1 en la fase de grupos.