“El modelo Sáenz no es rendirse”, afirmó Villada

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica del Gobierno de Salta, Ricardo Villada, defendió la estrategia política del gobernador Gustavo Sáenz frente al escenario nacional y destacó la decisión de la Provincia de financiar obras viales que, según afirmó, no iban a ejecutarse con fondos nacionales.

Villada señaló que una de las principales decisiones del Ejecutivo provincial fue avanzar con recursos propios en proyectos de infraestructura clave como las rutas nacionales 34 y 51. “Es importante que la gente advierta la estatura de decisiones que ha tomado el gobernador, por ejemplo, que un gobierno provincial ponga el dinero para comenzar la obra que no iba a comenzar si fuera por el gobierno nacional”, expresó.

En ese marco, consideró que los gobernadores tendrán un rol central en la etapa política que atraviesa el país y sostuvo que serán actores “protagónicos” en las decisiones que se tomen a nivel nacional.

El funcionario explicó que, frente al contexto económico y político actual, el Gobierno salteño optó por construir alianzas con otras provincias para ganar peso institucional en el Congreso. “Nos planteamos un objetivo que fue no actuar en soledad. Hemos trabajado fuertemente para hacerlo en conjunto con los otros gobernadores”, indicó.

Según detalló, esa articulación permitió conformar bloques legislativos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado nacional, lo que les otorga mayor capacidad de negociación frente al Gobierno nacional.

“Hoy la agenda del gobernador trabaja laboriosamente ese vínculo que nos da fuerza porque intervenimos en las decisiones que el Gobierno nacional debe tomar”, afirmó.

Villada reconoció que el vínculo con la Nación atraviesa momentos de tensión y definió el escenario actual como “el tiempo que toca hoy”. No obstante, remarcó que la prioridad de la gestión provincial es “dar respuesta a los salteños” y evitar que la situación económica empeore.

Además, reivindicó lo que definió como el “modelo Sáenz”, al que describió como una forma de gestión basada en sostener la gobernabilidad sin resignar reclamos para la provincia. “No es un modelo de rendirse, es un modelo de entender cómo hay que luchar en la circunstancia que nos toca”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario afirmó que el objetivo del Gobierno provincial es lograr que las consecuencias de la crisis nacional “no sean tan graves y tan duras para Salta” mediante acuerdos políticos y gestión conjunta con otras provincias.