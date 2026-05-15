Editorial Cara a Cara: “Sin partidos, es muy difícil llegar a las elecciones”

“¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito del orden local. Tenemos un programa preparado en lo que hace, fundamentalmente, al Partido Justicialista. Un partido que sigue intervenido; no hay mucha actividad, más allá de algo que propone el exdiputado Kosiner.

Mendaña anda por allí pidiendo elecciones. Parecería que estarían previstas para el mes de octubre de este año, por supuesto. Pero el Partido Justicialista no está dando muchas señales de que esté muy unificado y de que sea una oposición para las próximas elecciones. O sea, si es por eso, tendríamos que marcar que, para las elecciones, prácticamente el único que está armado sería La Libertad Avanza, y a medias, porque tiene muchos problemas internos realmente, y el saencismo. Después, del resto no queda prácticamente nada.

Este partido nuevo que se armó con Alejandro Patrón Costa, que lo promocionaron un poco, que estuvieron trabajando... Y bueno, cuesta mucho armar un partido y, además, penetrar en la gente. No es sencillo.

Tuvimos una movilización en Salta bastante interesante. Si bien es cierto que no es una gran cantidad de gente, para los movimientos que hay en Salta yo creo que fue bastante importante, ¿no? A nivel país, indudablemente se habló de un millón y medio de personas. No sé si es mucho o es poco, porque me parece que la gente no es muy proclive a salir a la calle; le cuesta mucho. Estamos más cómodos, parece, dentro de nuestras casas, y desde ahí protestamos por las cosas, por cómo le van al país.

E indudablemente, partidos políticos desde donde protestar tampoco nos quedan, porque tenemos muy poca representatividad legislativa en todos los partidos.

O sea, hoy prácticamente hablar de partidos políticos, en el orden nacional y más aún en la provincia, que nos puedan representar... Estamos bastante huérfanos los salteños, ¿no?

En el orden local, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta: ¿qué va a pasar? Acá tenemos elecciones el año que viene. El gobernador de la provincia ya lo planteó en nuestro programa: están previstas para el mes de mayo. Hay elección de gobernador para ver si Gustavo Sáenz continúa. También se presentará alguien seguramente de La Libertad Avanza, y no creo que haya muchas propuestas más.

El peronismo creo que va a ir junto con Gustavo Sáenz; por lo menos esto es lo que se prevé, porque no le queda mucha más alternativa. No sé si están en condiciones de armar nuevamente el partido y poder plantar un candidato. Así que yo creo que van a terminar arreglando con Gustavo Sáenz.

Por lo tanto, las expectativas que tenemos para el año que viene, en lo que hace a las elecciones, no son muchas. Sería una continuidad del gobierno de Gustavo Sáenz. Un gobierno al que ya no le queda mucho más por hacer, porque en definitiva los gobiernos provinciales se tienen que convertir en un apéndice de los gobiernos nacionales, porque si no llega la coparticipación, están muertos.

Esto ya pasaba en la época de Ulloa también. Ulloa estaba permanentemente pidiendo plata en Buenos Aires, mientras Ricardo Gómez Díez —para los que tienen un poquito de memoria— manejaba la provincia.

Así era la situación, así de sencilla.

Ahora se está en esa situación también, porque mandan plata desde Buenos Aires, pero recortada. La situación para este año... Mandaron, según decía el ministro de Economía en una charla que tuvimos por radio, 47 mil millones de pesos menos.

Por lo tanto, la provincia se va a tener que hacer cargo de asistir a los municipios, no solamente en el pago de los sueldos, sino también de los aguinaldos y de algunas obras que tienen empezadas.

Así que la situación en Salta está realmente complicada.

Ahora, políticamente, vamos a ver qué pasa. Porque si no hay partidos políticos —insisto— es muy difícil llegar a las elecciones. Muy difícil llegar más o menos armados como para que haya una pelea legislativa, por lo menos. Que entren diputados, que entren senadores de otros partidos.

Caso contrario, lo va a seguir manejando el oficialismo, como pasa habitualmente.

Esta noche está invitado el interventor del Partido Justicialista, pero de Jujuy, que es nada más y nada menos que nuestro conocido, el ingeniero Ricardo Villada. Villada está trabajando en Jujuy, enviado por el Gobierno nacional. Le pidieron que se haga cargo de Jujuy.

Vamos a ver si se unifican los pedidos de elecciones que hay acá para Salta, el que hizo Mendaña para el día 27 de octubre. Vamos a ver si esa fecha va a hacerse también en Jujuy. Vamos a ver qué correlato hay entre Salta y Jujuy en el orden del Partido Justicialista.

Y es todo lo que se puede pretender en las próximas elecciones.

El PRO está prácticamente muerto. Algunas cositas sobresalen por ahí en algún momento, pero la verdad es que no hay muchas expectativas electorales de nada, porque se desarmó desde que Macri desapareció. La señora Patricia Bullrich también.

Entonces nosotros tenemos que seguir un poco el orden nacional. No nos queda otra alternativa, porque localmente estamos realmente mal en política. Esa es la realidad.

Así que vamos a hablar con Ricardo Villada esta noche, para ver qué nos dice del Partido Justicialista en esta parte del país.

Y vamos a estar también con el ministro de Economía, que ya anunció que la gente no se haga problema, porque los pagos del aguinaldo —el medio aguinaldo— ya están asegurados. Que se va a llegar bien para pagar los sueldos en toda la provincia. Y que le va a dar una ayuda a las municipalidades, dijo, para que hagan frente a sus compromisos.

Porque si no, las municipalidades no llegan. La verdad es que no llegan a pagar los sueldos. Y si pagan los sueldos, no pueden pagar los aguinaldos. Y si pagan los aguinaldos, no pueden hacer una obra ni un cordón cuneta de una cuadra.

Por lo tanto, la provincia está subvencionando a todos los municipios para que esto no se caiga.

La verdad es que estamos en una situación bastante difícil económicamente. Y el Gobierno nacional es el culpable de esta situación.

Si esto se va a revertir, la verdad es que no lo sé. No hay muchas expectativas de que pueda revertirse.

Porque, bueno, hace tres meses que estamos con el tema Adorni. Y ahora no hay uno solo: ya hay dos. Ahora son “los comprometidos”. Y parece que la mamá también estaba en negociaciones en algún momento, cuando fue contadora y trabajó en un gobierno provincial de Buenos Aires. También tuvo algunos inconvenientes.

Así que parecería que el tema Adorni —los Adorni, serían ahora mamá y los dos nenes— tiene paralizado al país.

El presidente de los argentinos ya dijo que no lo va a cambiar. Ahí parece que los negocios son otros. Parece que la plata de Adorni sale de Libra y toda esa organización de criptomonedas que no están registradas en ningún lado. Porque si no, no se puede justificar realmente la cantidad de dinero que ha gastado este señor con un sueldo de tres millones de pesos por mes. La verdad es que es imposible.

A no ser que robe la plata, cosa que no creo que llegue a eso. Pero sí creo que acá está pasando algo raro. Y lo único raro que puede pasar, más allá de sobresueldos que puedan entregar fondos privados —que no se pueden investigar si se los entregan o no a los ministros— son las criptomonedas. No hay otra forma.

Por eso será que Adorni dice que él es parte de Milei y Milei dice que no lo va a dejar ir por nada.

Así que acá tenemos un trío que está manejando el país: el señor Milei, su hermana y el señor Adorni. Ahora se agregó el hermanito más chico, pero ese es otro ámbito de discusión.

Eso es lo que tenemos para esta noche: el ingeniero Villada, para ver el tema de las elecciones del Partido Justicialista, a ver si se van a unificar con Salta o no lo van a hacer. Él está trabajando como interventor en Jujuy.

Y el doctor Roberto Díaz Sur, que me parece que está haciendo milagros para poder llegar a fin de mes en toda la provincia.

Lo vamos a hablar con ellos en la noche de hoy.

No nos deje, acompáñenos. Seguramente se va a enterar de toda la actualidad de lo que pasa en nuestra provincia”.