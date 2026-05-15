Salta pone en marcha el Fondo de Garantías con una inversión inicial de $100 millones

El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó, mediante el Decreto Nº 288 del Ministerio de Gobierno y Justicia, la puesta en marcha del Fideicomiso “Fondo de Garantías de Salta”, creado por la Ley Nº 8509, con el objetivo de fortalecer herramientas de financiamiento y acceso al crédito.

En esta primera etapa, el Ejecutivo dispuso la transferencia en carácter de propiedad fiduciaria de la suma de $100.000.000, como integración inicial del patrimonio del fideicomiso. Según lo establecido en la normativa, el fondo prevé una integración total de hasta $1.000 millones, de los cuales $990 millones estarán destinados al Fondo de Riesgo.

La medida también contempla los pasos administrativos necesarios para la inscripción del fideicomiso ante el Banco Central de la República Argentina, en el Registro de Fondos de Garantías de Carácter Público, requisito clave para su plena operatividad.

En paralelo, el decreto establece la conformación del Comité Ejecutivo del “Fondo de Garantías de Salta”, que funcionará ad honorem. Como miembros titulares fueron designados el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ignacio Jarsún Lamónaca; el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión; y el subsecretario de la Asesoría General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y Minería, Diego Sebastián Ovejero.

Como miembros suplentes se designó al coordinador institucional del Ministerio de Producción y Minería, Bernardo Sayus; a la coordinadora administrativa del Ministerio de Gobierno y Justicia, Marcela Alejandra Ocampos; y al coordinador general del Ministerio de Producción y Minería, Carlos Alejandro Mateo Abudi.

Asimismo, el decreto autoriza al Ministerio de Economía y Servicios Públicos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la integración del aporte inicial, los aportes posteriores al Fondo de Riesgo y los gastos que demande la constitución del fideicomiso durante su primer año de funcionamiento.