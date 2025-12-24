La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Cronograma de servicios municipales en Nochebuena y Navidad
La Municipalidad de Salta dio a conocer el esquema de servicios para este miércoles 24 y jueves 25. Habrá guardias hospitalarias para mascotas y operativos de tránsito en toda la capital salteña.Salta24/12/2025
La Municipalidad de Salta informó cómo será el cronograma de servicios previsto para este miércoles 24 y jueves 25, de Nochebuena y Navidad, respectivamente. El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, retomando la atención el viernes 26.
La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informó que hoy miércoles 24 el servicio de recolección de residuos se prestará hasta las 12 hs y se reanudará el jueves 25 a partir de las 21. Se solicita a los vecinos y en especial a los comerciantes del microcentro respetar los días y horarios establecidos, a fin de colaborar con la limpieza de la ciudad.
Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.
Los mercados municipales funcionarán de la siguiente manera: el Mercado San Miguel y su Anexo atenderán este miércoles 24 abrirán de 8.30 a 17.30. El jueves 25 permanecerán cerrados. El Mercadito Belgrano funcionará con el mismo cronograma.
Por su parte, el Mercadito Evita este miércoles 24 atenderá únicamente en el turno del mediodía, de 11.30 a 15.30, y el jueves 25 permanecerá cerrado.
En tanto, el Patio de la Empanada este miércoles 24 abrirá de 9.30 a 16.30. El jueves 25 no habrá atención al público.
Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En cuanto a Educación Vial, el miércoles 24, habrá exámenes prácticos en las sedes de calle Artigas y Unión, con turnos previamente asignados, y exámenes teóricos de 8 a 12, en el CEL de calle Santa Fe.
Asimismo, los agentes de tránsito estarán abocados a los controles que se realizarán en toda la ciudad.
Desde Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá el miércoles 24, de 8 a 12, y el jueves 25, de 10 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.
Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.
Por su parte los natatorios municipales funcionarán de la siguiente manera: Juan Domingo Perón, permanecerá cerrado el 24 y 25; Carlos Xamena y Nicolás Vitale, del 22 al 25 de diciembre no abrirán sus puertas. Se retoma la actividad normal, en todos los natatorios el 26 de diciembre.
En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.
En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 1° Nominación, a cargo del Dr. Christian Abdenur.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
