Horarios del comercio en Salta para el 24 y 25

Con el objetivo de facilitar la organización de las compras de fin de año, la Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Sindicato de Empleados de Comercio firmaron un acta acuerdo que establece los horarios de atención comercial para Navidad y Año Nuevo.

Según lo definido, los días lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre, los comercios que opten por extender su jornada podrán hacerlo hasta las 23 horas.

En tanto, los días 24 y 31 de diciembre, los locales deberán cerrar a las 17, con el fin de que los trabajadores puedan compartir las celebraciones con sus familias.

Supermercados minoristas, hasta las 17:00 horas; centros comerciales, hasta las 17:00 horas; comercios de electrodomésticos, hasta las 15:00 horas; corralones, hasta las 14:00 horas.

El 25 de diciembre y el 1 de enero, al tratarse de feriados nacionales no trasladables, la actividad comercial permanecerá mayormente cerrada, salvo en los rubros exceptuados por la normativa vigente.

El acuerdo también garantiza que los empleados perciban sus salarios conforme a la escala vigente, con los recargos correspondientes según el horario y el día trabajado. Además, se aclaró que los descansos compensatorios no podrán otorgarse durante los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.