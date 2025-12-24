Ocurrió en Plaza 9 de Julio este viernes. El trabajador debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y espalda. El agresor ya había protagonizado hechos violentos días atrás durante el decomiso de un carro de pochoclos.
Horarios del comercio en Salta para el 24 y 25
La Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron los horarios de atención de los comercios durante las fiestas de fin de año.Salta24/12/2025Ivana Chañi
Con el objetivo de facilitar la organización de las compras de fin de año, la Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Sindicato de Empleados de Comercio firmaron un acta acuerdo que establece los horarios de atención comercial para Navidad y Año Nuevo.
Según lo definido, los días lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre, los comercios que opten por extender su jornada podrán hacerlo hasta las 23 horas.
En tanto, los días 24 y 31 de diciembre, los locales deberán cerrar a las 17, con el fin de que los trabajadores puedan compartir las celebraciones con sus familias.
Supermercados minoristas, hasta las 17:00 horas; centros comerciales, hasta las 17:00 horas; comercios de electrodomésticos, hasta las 15:00 horas; corralones, hasta las 14:00 horas.
El 25 de diciembre y el 1 de enero, al tratarse de feriados nacionales no trasladables, la actividad comercial permanecerá mayormente cerrada, salvo en los rubros exceptuados por la normativa vigente.
El acuerdo también garantiza que los empleados perciban sus salarios conforme a la escala vigente, con los recargos correspondientes según el horario y el día trabajado. Además, se aclaró que los descansos compensatorios no podrán otorgarse durante los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.
La propuesta incluye clases de danzas, teatro, instrumentos musicales y canto. Las inscripciones se realizan desde el 2 de enero en los diferentes dispositivos municipales. Las clases iniciarán el lunes 5.
El tránsito fue normalizado entre Gobernador Solá y Alfarcito. Sin embargo, solicitan extremar precauciones entre los kilómetros 180 y 190 debido a la presencia de barro en la calzada y recuerdan respetar la señalización vial.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
La función prevista para el 25 de diciembre fue suspendida por razones climáticas y las entradas de esa jornada serán válidas únicamente para la función de hoy, viernes 26 desde las 21hs.
La mayoría fueron reportes por desórdenes en la vía pública, ruidos molestos y casos de violencia familiar. Hubo más de 400 llamadas por uso indebido de pirotecnia sonora.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.