Facundo Mura no irá a River y será compañero de Messi en Inter Miami

Gimnasia y Tiro arrancará con un desafío duro desde el arranque: en la Zona B, los albos debutarán ante Colegiales como local en la primera fecha del 7 de febrero, marcando el puntapié inicial de un calendario que alternará rivales históricos con compromisos ante equipos en plena lucha por puestos de reducido o por zafar del descenso
El lateral Facundo Mura, quien quedará libre de Racing a fin de año, no jugará en River y continuará su carrera en Inter Miami de la MLS, por lo que será compañero de Lionel Messi. Desde el Millonario no estaban dispuestos a igualar la inversión salarial que iba a hacer el conjunto norteamericano y desistieron de la contratación tras no llegar a un entendimiento.
El defensor de 26 años tenía todo acordado para irse a Estados Unidos, después de no renovar con la Academia por haber tenido un contrato muy retrasado, pero en el medio apareció River. Desde el Millonario se comunicaron con el ex-Colón para convencerlo, aunque optó irse a jugar con la Pulga.
Antes de tomar una decisión, Mura les había pedido 72 horas para evaluar su destino y en el conjunto de Núñez esperaban poder sumarlo, ya que puede jugar tanto de cuatro como lateral por la izquierda, puesto donde Marcelo Gallardo busca un refuerzo.
Definieron las zonas para la Primera Nacional 2026: el Cuervo y el Albo se enfrentarán en el interzonalDeportes22/12/2025
Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario de la Segunda División para la temporada 2026. Central Norte integrará la zona A y Gimnasia y Tiro la zona B, sin embargo se enfrentarán en el interzonal.
