Facundo Mura no irá a River y será compañero de Messi en Inter Miami

El lateral Facundo Mura, quien quedará libre de Racing a fin de año, no jugará en River y continuará su carrera en Inter Miami de la MLS, por lo que será compañero de Lionel Messi. Desde el Millonario no estaban dispuestos a igualar la inversión salarial que iba a hacer el conjunto norteamericano y desistieron de la contratación tras no llegar a un entendimiento.

El defensor de 26 años tenía todo acordado para irse a Estados Unidos, después de no renovar con la Academia por haber tenido un contrato muy retrasado, pero en el medio apareció River. Desde el Millonario se comunicaron con el ex-Colón para convencerlo, aunque optó irse a jugar con la Pulga.

Antes de tomar una decisión, Mura les había pedido 72 horas para evaluar su destino y en el conjunto de Núñez esperaban poder sumarlo, ya que puede jugar tanto de cuatro como lateral por la izquierda, puesto donde Marcelo Gallardo busca un refuerzo.