Neymar sueña con el Mundial 2026: "¡Ancelotti, ayúdanos!"

Sin certezas sobre su convocatoria y con un largo camino por recorrer desde lo físico, Neymar volvió a ilusionar a Brasil. El delantero, que hace más de dos años no juega con la selección, se imaginó disputando el Mundial 2026 y hasta le dejó un mensaje directo a Carlo Ancelotti, actual entrenador de la Canarinha.

Hoy por hoy, la presencia de Ney en la próxima Copa del Mundo está lejos de ser una certeza. Desde la llegada de Ancelotti al banco de la Verdeamarela, el astro no volvió a ser convocado y su estado físico sigue siendo una incógnita. Las lesiones marcaron su último tiempo y lo obligaron a convivir con la falta de continuidad, incluso después de su regreso al Santos, el club que lo vio nacer y al cual salvó del descenso en la presente campaña.

La última vez que el atacante vistió la camiseta del Scratch fue en octubre de 2023, en la derrota por 2-0 ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, Ancelotti optó por otros nombres y fue claro en sus declaraciones: si el delantero logra recuperar su mejor versión física, será tenido en cuenta. Por ahora, ese escenario aparece lejano, sobre todo porque el atacante deberá someterse a una operación de meniscos que lo condicionó en el cierre de la temporada.

Pese a ese panorama, Neymar se permitió soñar en voz alta. Lo hizo en un contexto inesperado, durante el evento musical Tardezinha, en un recital del cantante Thiaguinho en San Pablo, donde fue invitado a subir al escenario y tomó el micrófono frente a miles de personas.

Allí, el ex Barcelona y PSG lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó: “Haremos todo lo posible para que el Mundial llegue a Brasil. Lo posible y lo imposible. Me lo pueden exigir en julio. ¡Ancelotti, ayúdanos!”. Incluso fue más allá y prometió que, si llega a jugar la final, hará un gol para ayudar a la Canarinha a conquistar su sexta Copa del Mundo.

Palabras que hoy suenan más a deseo que a realidad, pero que vuelven a poner a Neymar en el centro de la escena. Mientras el cuerpo le da señales y Ancelotti define el rumbo, el ídolo brasileño ya dejó en claro que su sueño sigue intacto: estar en 2026 y llevar a Brasil a lo más alto otra vez.

Con información de TyC Sports