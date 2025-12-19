Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de Quito

La CONMEBOL llevó a cabo el sorteo de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2026 este jueves, en la ciudad paraguaya de Luque.

El acto, que estuvo a cargo de la Dirección de Competiciones y Operaciones del ente sudamericano, marca el punto de partida formal de una nueva edición del certamen más pArgentinos Juniors espera rival en la Fase 2

El ‘Bicho’ de La Paternal enfrentará al ganador de Barcelona de Ecuador y Liga de Quito. La ida será entre el 17 y 19 de Febrero en Guayaquil o Quito, mientras que la vuelta será en Buenos Aires entre el 24 y 26 del mismo mes. restigioso del continente, que volverá a tener un largo y exigente recorrido previo antes de la fase de grupos.