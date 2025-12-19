Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de Quito

Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.

Deportes19/12/2025

720

La CONMEBOL llevó a cabo el sorteo de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2026 este jueves, en la ciudad paraguaya de Luque.

El acto, que estuvo a cargo de la Dirección de Competiciones y Operaciones del ente sudamericano, marca el punto de partida formal de una nueva edición del certamen más pArgentinos Juniors espera rival en la Fase 2
El ‘Bicho’ de La Paternal enfrentará al ganador de Barcelona de Ecuador y Liga de Quito. La ida será entre el 17 y 19 de Febrero en Guayaquil o Quito, mientras que la vuelta será en Buenos Aires entre el 24 y 26 del mismo mes. restigioso del continente, que volverá a tener un largo y exigente recorrido previo antes de la fase de grupos.

Te puede interesar
OIP

El Tano Riggio de nuevo se calza la de DT

Deportes19/12/2025

Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juego

joaquin papaleo

El reemplazo de Abadía en el arco de Gimnasia y Tiro

Deportes19/12/2025

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail