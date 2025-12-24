La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Horarios especiales de recolección de residuos durante Nochebuena y Navidad
En la ciudad de Salta, la recolección funcionará hasta el mediodía del 24 y se retomará en la noche del 25. En el municipio de San Lorenzo el jueves 25 de diciembre no habrá servicio.Salta24/12/2025
Agrotécnica Fueguina dio a conocer cómo funcionará el servicio de recolección de residuos durante los festejos de Nochebuena y Navidad en la ciudad de Salta y en el municipio de San Lorenzo, con el objetivo de que los vecinos puedan organizar la disposición de sus residuos.
En la ciudad de Salta, este miércoles 24 de diciembre el servicio de recolección se prestará con normalidad hasta las 12 horas. En tanto, el jueves 25 de diciembre, el servicio se reanudará a partir de las 21 horas.
Por su parte, en el municipio de San Lorenzo, hoy miércoles 24 se brindará un servicio especial de recolección también hasta las 12 horas. Mientras que el jueves 25 de diciembre no se realizará la recolección de residuos.
Desde la empresa solicitaron a la comunidad respetar los horarios establecidos y colaborar evitando sacar los residuos fuera de los turnos indicados, a fin de mantener la limpieza y el orden durante las celebraciones.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.