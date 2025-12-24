Horarios especiales de recolección de residuos durante Nochebuena y Navidad

En la ciudad de Salta, la recolección funcionará hasta el mediodía del 24 y se retomará en la noche del 25. En el municipio de San Lorenzo el jueves 25 de diciembre no habrá servicio.

Salta24/12/2025

Agrotécnica Fueguina dio a conocer cómo funcionará el servicio de recolección de residuos durante los festejos de Nochebuena y Navidad en la ciudad de Salta y en el municipio de San Lorenzo, con el objetivo de que los vecinos puedan organizar la disposición de sus residuos.

En la ciudad de Salta, este miércoles 24 de diciembre el servicio de recolección se prestará con normalidad hasta las 12 horas. En tanto, el jueves 25 de diciembre, el servicio se reanudará a partir de las 21 horas.

Por su parte, en el municipio de San Lorenzo, hoy miércoles 24 se brindará un servicio especial de recolección también hasta las 12 horas. Mientras que el jueves 25 de diciembre no se realizará la recolección de residuos.

Desde la empresa solicitaron a la comunidad respetar los horarios establecidos y colaborar evitando sacar los residuos fuera de los turnos indicados, a fin de mantener la limpieza y el orden durante las celebraciones.

