Fuerte demanda en Cofruthos por Navidad: precios hasta 80% más bajos

Juan Russo, presidente de Cofruthos, aseguró en Aries que los precios se mantuvieron estables en la previa de Navidad y explicó que comprar en el mercado puede costar hasta la mitad que en una verdulería de barrio.

Salta24/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

80584-cofruthos-expone-su-realidad-con-una-historica-caida-en-las-ventas-del-45-780x470
Imagen de Archivo

El presidente del Mercado Cofruthos, Juan Russo, aseguró que uno de los principales motivos por los que los salteños eligen el predio para las compras navideñas es la diferencia de precios frente a otros comercios.

En diálogo con Aries, Russo indicó que, pese a la alta demanda, no se registraron subas significativas en los últimos días. “Hubo pequeños incrementos en algunos productos, pero en general los precios se mantuvieron”, afirmó.

tormentas en navidad 2025Nochebuena y Navidad en Salta bajo alerta amarilla por tormentas

Como ejemplo, mencionó que la bolsa de zanahoria pasó de 6.000 a 7.500 pesos y que algunas verduras de hoja subieron alrededor de 500 pesos. “No fueron aumentos bruscos”, aclaró.

El titular de Cofruthos remarcó que la diferencia con una verdulería puede ser muy marcada. “Lo que comprás por 10 mil pesos acá, en otro lado puede salir 18 mil. En algunos productos la diferencia llega al 80%”, explicó.

Según Russo, ese ahorro es clave para las familias en un contexto económico ajustado. “La gente viene para estirar el mango y poder usar esa plata en otras cosas de las fiestas”, concluyó.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail