Fuerte demanda en Cofruthos por Navidad: precios hasta 80% más bajos

La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Juan Russo, presidente de Cofruthos, aseguró en Aries que los precios se mantuvieron estables en la previa de Navidad y explicó que comprar en el mercado puede costar hasta la mitad que en una verdulería de barrio.Salta24/12/2025Ivana Chañi
El presidente del Mercado Cofruthos, Juan Russo, aseguró que uno de los principales motivos por los que los salteños eligen el predio para las compras navideñas es la diferencia de precios frente a otros comercios.
En diálogo con Aries, Russo indicó que, pese a la alta demanda, no se registraron subas significativas en los últimos días. “Hubo pequeños incrementos en algunos productos, pero en general los precios se mantuvieron”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó que la bolsa de zanahoria pasó de 6.000 a 7.500 pesos y que algunas verduras de hoja subieron alrededor de 500 pesos. “No fueron aumentos bruscos”, aclaró.
El titular de Cofruthos remarcó que la diferencia con una verdulería puede ser muy marcada. “Lo que comprás por 10 mil pesos acá, en otro lado puede salir 18 mil. En algunos productos la diferencia llega al 80%”, explicó.
Según Russo, ese ahorro es clave para las familias en un contexto económico ajustado. “La gente viene para estirar el mango y poder usar esa plata en otras cosas de las fiestas”, concluyó.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.