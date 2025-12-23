Grooming, bullying y uso de tecnología: Educación busca profundizar el trabajo con las familias

En diálogo con ‘Hablemos de Política’ por Aries, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, realizó un análisis sobre la transformación del rol de la escuela en la actualidad y planteó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con las familias para acompañar los procesos educativos y sociales de los niños y adolescentes.

“Antes, de alguna manera la educación venía de la casa y la escuela se encargaba del aprendizaje de las distintas ciencias. Hoy, esa responsabilidad de educar, de decir perdón, gracias, permiso, a veces es transferida a la docente. La institución escolar no es solamente el lugar donde se enseña y se aprende, en muchos casos es también el comedor y el espacio donde los chicos pueden alimentarse”, explicó.

En ese sentido, Fiore adelantó que el Ministerio profundizará el trabajo con las familias en temas como el grooming, el uso responsable de la tecnología, los controles parentales, la trata de personas y el bullying.

“Mi intención es avanzar y trabajar mucho con las familias, porque de nada sirve si el chico no puede entrar con el celular a la escuela cuando tiene 10 años, pero resulta que después en la casa tiene acceso ilimitado e irrestricto a Internet”, cerró.