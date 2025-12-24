La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Nochebuena y Navidad en Salta bajo alerta amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 24 de diciembre. Se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintos puntos de la provincia.Salta24/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas que rige durante la noche de este miércoles 24 de diciembre, en coincidencia con los festejos de Nochebuena.
Según el reporte oficial, el área alcanzada comprende Salta Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate, entre otros sectores incluidos dentro del área de cobertura.
El organismo nacional advirtió que la región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y posible caída de granizo.
En cuanto a los valores estimados, el SMN indicó que se prevé una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual en algunas zonas.
Desde los organismos de emergencia recomendaron extremar las precauciones durante la noche, especialmente en reuniones al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
Panaderías en Salta en crisis: fuerte caída de ventas y balance negativo del año
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.