Nochebuena y Navidad en Salta bajo alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas que rige durante la noche de este miércoles 24 de diciembre, en coincidencia con los festejos de Nochebuena.

Según el reporte oficial, el área alcanzada comprende Salta Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate, entre otros sectores incluidos dentro del área de cobertura.

El organismo nacional advirtió que la región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y posible caída de granizo.

En cuanto a los valores estimados, el SMN indicó que se prevé una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual en algunas zonas.

Desde los organismos de emergencia recomendaron extremar las precauciones durante la noche, especialmente en reuniones al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.