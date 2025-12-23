La hermana de Messi se recupera tras un grave choque automovilístico

Incendio en la casa de Matías Alé: qué causó el fuego y cuál es su estado de saludCultura & Espectáculos23/12/2025
El mediático Matías Alé sufrió un incendio en su vivienda de Nordelta originado por un descuido con unas hornallas eléctricas.
María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi, sufrió un grave accidente de tránsito en Miami tras descompensarse mientras conducía.Cultura & Espectáculos23/12/2025
María Sol Messi, hermana del futbolista Lionel Messi, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ciudad estadounidense de Miami y tuvo un accidente automovilístico, aunque ya está fuera de peligro.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la diseñadora sufrió la fractura de dos vértebras y otra en el talón, además de una quemadura y una lesión en la muñeca.
Con su salud como prioridad, María Sol tuvo que postergar su casamiento, organizado para el sábado 3 de enero en Rosario, y ya se encuentra rehabilitándose.
La familia Messi fue sacudida por una dura noticia en los últimos días, con la descompensación y el posterior accidente que sufrió María Sol, hermana menor del “10”.
El choque se dio mientras manejaba por las calles de Miami y le dejó como consecuencias la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una quemadura grave y un golpe en la muñeca, aunque no puso su vida en peligro.
Además, según declaró su madre, Celia Cuccittini, María Sol “está bien y ya está en Argentina”, mostrándose preocupada por cómo se filtró la noticia, siendo que su hija menor prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.
Por parte de la familia no se brindaron más detalles de cómo fue el hecho, ni el motivo que hizo que María Sol perdiera la consciencia arriba del auto, con el deseo de mantener el mayor hermetismo posible ante una situación delicada.
Pasando a un segundo plano, su casamiento, con el entrenador de las inferiores del Inter Miami Julián Arellano, fue postergado de manera inmediata. El mismo iba a tener lugar en Rosario el 3 de enero y estaba ideado como un evento muy íntimo y familiar, contando con la presencia del campeón del mundo, aunque fue pospuesto por obvias razones..
Así, tanto ella como su familia pusieron a la salud como prioridad y esperaran a que la diseñadora pueda recuperarse de sus lesiones, además de estar emocionalmente preparada para uno de los momentos más importantes de su vida.
El icónico cantante estadounidense Barry Manilow reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.
Pese a los 219 estrenos nacionales durante 2025, el cine argentino vive una polarización extrema. Según datos del Incaa, tres películas (Homo Argentum, Mazel Tov y Belén) concentraron el 96% de las entradas vendidas.
El concierto se realizará mañana martes 23 de diciembre, desde las 21, en la Catedral Basílica de Salta, con entrada libre y gratuita.
En el marco del ciclo Salta de Fiesta, el clásico navideño "El Cascanueces" cerró una temporada exitosa con más de 4.600 espectadores en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.
Tras una exitosa función adaptada para personas con discapacidad y adultos mayores, el Ballet de la Provincia continúa su temporada de El Cascanueces en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.