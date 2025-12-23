Ocurrió en Plaza 9 de Julio este viernes. El trabajador debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y espalda. El agresor ya había protagonizado hechos violentos días atrás durante el decomiso de un carro de pochoclos.
Navidad en Salta: el asado y el matambre presionan el precio de la carne
El empresario cárnico Dardo Romano aseguró que no hubo un aumento del 8% esta semana y explicó que las variaciones de precios responden a la demanda estacional.Salta23/12/2025Ivana Chañi
El empresario cárnico Dardo Romano relativizó los titulares nacionales que hablan de nuevos aumentos en el precio de la carne y afirmó que, al menos en Salta, no hubo una suba puntual esta semana, sino incrementos graduales durante el último mes.
En diálogo con Aries, Romano explicó que en las últimas seis semanas la carne registró una suba acumulada de entre 15% y 20%, pero aclaró que “no es un aumento de un día para el otro, ni exclusivo de esta semana previa a Navidad”.
Según detalló, lo que suele ocurrir en esta época es una suba selectiva de algunos cortes muy demandados, como el asado o el matambre, mientras que otros deben bajar su precio ante la falta de consumo como el puchero. “Es una cuestión de funcionamiento del comercio más que de listas nuevas del proveedor”, sostuvo.
La propuesta incluye clases de danzas, teatro, instrumentos musicales y canto. Las inscripciones se realizan desde el 2 de enero en los diferentes dispositivos municipales. Las clases iniciarán el lunes 5.
El tránsito fue normalizado entre Gobernador Solá y Alfarcito. Sin embargo, solicitan extremar precauciones entre los kilómetros 180 y 190 debido a la presencia de barro en la calzada y recuerdan respetar la señalización vial.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
La función prevista para el 25 de diciembre fue suspendida por razones climáticas y las entradas de esa jornada serán válidas únicamente para la función de hoy, viernes 26 desde las 21hs.
La mayoría fueron reportes por desórdenes en la vía pública, ruidos molestos y casos de violencia familiar. Hubo más de 400 llamadas por uso indebido de pirotecnia sonora.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.