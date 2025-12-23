Navidad en Salta: el asado y el matambre presionan el precio de la carne

El empresario cárnico Dardo Romano relativizó los titulares nacionales que hablan de nuevos aumentos en el precio de la carne y afirmó que, al menos en Salta, no hubo una suba puntual esta semana, sino incrementos graduales durante el último mes.

En diálogo con Aries, Romano explicó que en las últimas seis semanas la carne registró una suba acumulada de entre 15% y 20%, pero aclaró que “no es un aumento de un día para el otro, ni exclusivo de esta semana previa a Navidad”.

Según detalló, lo que suele ocurrir en esta época es una suba selectiva de algunos cortes muy demandados, como el asado o el matambre, mientras que otros deben bajar su precio ante la falta de consumo como el puchero. “Es una cuestión de funcionamiento del comercio más que de listas nuevas del proveedor”, sostuvo.