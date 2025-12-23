Incendio en la casa de Matías Alé: qué causó el fuego y cuál es su estado de salud

La hermana de Messi se recupera tras un grave choque automovilísticoCultura & Espectáculos23/12/2025
María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi, sufrió un grave accidente de tránsito en Miami tras descompensarse mientras conducía.
El mediático Matías Alé sufrió un incendio en su vivienda de Nordelta originado por un descuido con unas hornallas eléctricas.Cultura & Espectáculos23/12/2025
El actor Matías Alé habló sobre su reciente internación por intoxicación luego de inhalar monóxido de carbono en un incendio que ocurrió en su casa de Nordelta.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Alé presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, producto de la inhalación del humo que colmó su vivienda.
El mediático se comunicó con Arriba Argentinos (El Trece) para traer tranquilidad sobre su estado de salud y explicar lo sucedido durante la noche del lunes.
“Ya todos están al tanto de lo que sucedió. Fue un accidente doméstico con unas hornallas eléctricas que no estamos acostumbrados a usar", inició.
Sobre el origen del fuego, el actor lo atribuyó a una caja que estaba apoyada sobre las mencionadas: “Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulces de Plaza Mayor y pasó lo que pasó. No estaba previsto”.
Según detalló, al momento del incendio él se encontraba solo con su mascota, ya que su esposa había salido para hacer trámites.
En tanto, contó que estaba en el baño del segundo piso y notó la presencia del humo en el hogar: “Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Estaba nuestro salchi (su perro) dando vueltas y, por suerte, también nos avisaron”.
“Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad", reveló.
El actor ya fue dado de alta y, a bordo de su auto, habló sobre su salud: "Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”.
Con información de Noticias Argentinas
El icónico cantante estadounidense Barry Manilow reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.
Pese a los 219 estrenos nacionales durante 2025, el cine argentino vive una polarización extrema. Según datos del Incaa, tres películas (Homo Argentum, Mazel Tov y Belén) concentraron el 96% de las entradas vendidas.
El concierto se realizará mañana martes 23 de diciembre, desde las 21, en la Catedral Basílica de Salta, con entrada libre y gratuita.
En el marco del ciclo Salta de Fiesta, el clásico navideño "El Cascanueces" cerró una temporada exitosa con más de 4.600 espectadores en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.
Tras una exitosa función adaptada para personas con discapacidad y adultos mayores, el Ballet de la Provincia continúa su temporada de El Cascanueces en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.