Ocurrió en Plaza 9 de Julio este viernes. El trabajador debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y espalda. El agresor ya había protagonizado hechos violentos días atrás durante el decomiso de un carro de pochoclos.
Horarios de colectivos en Nochebuena y Navidad en Salta
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.Salta24/12/2025
La empresa SAETA dio a conocer cómo será el servicio de colectivos durante Nochebuena y Navidad en los once municipios que integran el área metropolitana de Salta.
Según se informó, hoy miércoles 24 de diciembre el servicio funcionará solo hasta las 19, horario en el que pasará el último coche de cada línea por el centro de la ciudad en dirección a los barrios, para luego regresar a las empresas para su guardado.
En tanto, el jueves 25 de diciembre, el servicio se retomará a las 10 y se extenderá hasta las 22. Posteriormente, el viernes 26, los colectivos volverán a circular desde las 0 horas con el diagrama nocturno, y a partir de las 5.30 lo harán con frecuencias y horarios habituales.
Desde SAETA indicaron que los usuarios pueden consultar los horarios de cada corredor en el sitio web oficial y seguir la ubicación de las unidades en tiempo real a través de la SAETA App, disponible para sistemas iOS y Android.
Por último, se informó que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados los días 24 y 25 de diciembre, retomando su atención normal el 26.
La propuesta incluye clases de danzas, teatro, instrumentos musicales y canto. Las inscripciones se realizan desde el 2 de enero en los diferentes dispositivos municipales. Las clases iniciarán el lunes 5.
El tránsito fue normalizado entre Gobernador Solá y Alfarcito. Sin embargo, solicitan extremar precauciones entre los kilómetros 180 y 190 debido a la presencia de barro en la calzada y recuerdan respetar la señalización vial.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
La función prevista para el 25 de diciembre fue suspendida por razones climáticas y las entradas de esa jornada serán válidas únicamente para la función de hoy, viernes 26 desde las 21hs.
La mayoría fueron reportes por desórdenes en la vía pública, ruidos molestos y casos de violencia familiar. Hubo más de 400 llamadas por uso indebido de pirotecnia sonora.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.