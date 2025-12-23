La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Venta de pirotecnia: refuerzan controles y alertan por la comercialización en redes
La Municipalidad intensificó los operativos en el microcentro ante la masiva circulación de personas por las fiestas. Buscan garantizar la libre transitabilidad y desalentar la venta ilegal.Salta23/12/2025Ivana Chañi
El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la ciudad de Salta, Esteban Carral Cook, confirmó en Aries que se reforzaron los controles en el microcentro ante el fuerte movimiento comercial propio de fin de año.
El funcionario señaló que la presencia de manteros es una situación habitual para esta época y que el objetivo principal es evitar la ocupación irregular del espacio público y permitir la libre circulación de peatones.
Actualmente, el área cuenta con 80 inspectores, de los cuales cerca de 30 trabajan en el microcentro, mientras que el resto recorre los barrios. Los operativos se realizan de manera conjunta con Bomberos y Policía, especialmente para controlar la venta de pirotecnia.
Carral reconoció que persiste la comercialización ilegal, incluso a través de redes sociales, y apeló a la conciencia ciudadana para evitar la compra de pirotecnia sonora y promover festejos con bajo impacto.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
Panaderías en Salta en crisis: fuerte caída de ventas y balance negativo del año
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.