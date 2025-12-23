Venta de pirotecnia: refuerzan controles y alertan por la comercialización en redes

El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la ciudad de Salta, Esteban Carral Cook, confirmó en Aries que se reforzaron los controles en el microcentro ante el fuerte movimiento comercial propio de fin de año.

El funcionario señaló que la presencia de manteros es una situación habitual para esta época y que el objetivo principal es evitar la ocupación irregular del espacio público y permitir la libre circulación de peatones.

Actualmente, el área cuenta con 80 inspectores, de los cuales cerca de 30 trabajan en el microcentro, mientras que el resto recorre los barrios. Los operativos se realizan de manera conjunta con Bomberos y Policía, especialmente para controlar la venta de pirotecnia.

Carral reconoció que persiste la comercialización ilegal, incluso a través de redes sociales, y apeló a la conciencia ciudadana para evitar la compra de pirotecnia sonora y promover festejos con bajo impacto.