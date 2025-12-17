El IPS y el Círculo Médico firmarán hoy un nuevo convenio prestacional

Enfermedad por garrapatas: qué síntomas alertan a los médicos
El infectólogo Marcelo Quipildor detalló que las manchas en manos y pies y la fiebre son señales clave para la detección temprana.
El acuerdo garantiza la continuidad y calidad de la atención médica para los afiliados de la obra social provincial. La firma será este miércoles en el Centro Cívico Grand Bourg.Salud17/12/2025Ivana Chañi
El Gobierno de la Provincia firmará este miércoles un nuevo convenio prestacional entre el Instituto Provincial de Salud (IPS) y el Círculo Médico de Salta, con el objetivo de garantizar la continuidad y la calidad de las prestaciones médicas para los afiliados de la obra social provincial.
El acuerdo formaliza el entendimiento alcanzado recientemente entre las partes, luego de negociaciones que permitieron destrabar el vínculo y asegurar la normal prestación de los servicios de salud en la provincia.
Del acto participarán el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el interventor del IPS, Emilio Savoy; y la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco.
La firma del convenio se realizará hoy, miércoles 17 de diciembre, a las 11:00, en la Sala de Prensa “Javier Lamas” del Centro Cívico Grand Bourg, y contará con la presencia de medios de comunicación.
El infectólogo Marcelo Quipildor detalló que las manchas en manos y pies y la fiebre son señales clave para la detección temprana.
“No hay ningún antiviral que cure el hantavirus, la clave es la consulta temprana”, señaló un médico infecto logo ante la aparición de casos en Orán, Anta, San Martín y Rosario de Lerma.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que ya se realizaron 906 procesos de donación de órganos y más de 1.200 de tejidos, lo que permitió que casi 4.500 personas accedan a un trasplante en todo el país.
Un proyecto de ley busca formalizar el Biobanco que ya funciona en el Hospital Dr. Arturo Oñativia, clave para la investigación científica y la salud pública en Salta.
La ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi advierte que expresar afecto cotidianamente reduce el estrés, fortalece los vínculos y aumenta hasta un 50% las probabilidades de supervivencia.
La campaña del Ministerio de Salud ofrece un método que dura cinco años y es uno de los más elegidos por adolescentes y mujeres jóvenes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.