El IPS y el Círculo Médico firmarán hoy un nuevo convenio prestacional

El Gobierno de la Provincia firmará este miércoles un nuevo convenio prestacional entre el Instituto Provincial de Salud (IPS) y el Círculo Médico de Salta, con el objetivo de garantizar la continuidad y la calidad de las prestaciones médicas para los afiliados de la obra social provincial.

El acuerdo formaliza el entendimiento alcanzado recientemente entre las partes, luego de negociaciones que permitieron destrabar el vínculo y asegurar la normal prestación de los servicios de salud en la provincia.

Del acto participarán el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el interventor del IPS, Emilio Savoy; y la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco.

La firma del convenio se realizará hoy, miércoles 17 de diciembre, a las 11:00, en la Sala de Prensa “Javier Lamas” del Centro Cívico Grand Bourg, y contará con la presencia de medios de comunicación.