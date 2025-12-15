Más de 5.000 implantes anticonceptivos colocados en 2025: nueva jornada en la Usina Cultural

La ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi advierte que expresar afecto cotidianamente reduce el estrés, fortalece los vínculos y aumenta hasta un 50% las probabilidades de supervivencia.
Este lunes, el Ministerio de Salud Pública lleva adelante una nueva campaña de colocación gratuita de implantes subdérmicos en la Usina Cultural, con atención hasta las 13 horas. La iniciativa forma parte de las acciones de promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva que se desarrollan en toda la provincia, con una importante convocatoria desde las primeras horas de la mañana.
Por Aries, el supervisor de Salud Sexual y Reproducción Responsable, Dr. Javier Yapura, explicó que se trata de la cuarta campaña de este tipo realizada durante el mes de diciembre. “Estamos brindando un método anticonceptivo de larga duración, con una efectividad de cinco años, que es muy aceptado por la población”, señaló. Indicó además que no existe un límite de edad para su colocación, aunque se prioriza a adolescentes y a mujeres en situaciones sociales particulares.
Según detalló el profesional, este tipo de operativos suele tener una alta demanda tanto en Capital como en el interior provincial. “Venimos de realizar campañas en Rosario de la Frontera y Colonia Santa Rosa, donde se colocaron más de 150 implantes en cada jornada. En lo que va del año estimamos que ya se han colocado al menos 5.000 implantes”, afirmó Yapura, y remarcó que el método es solicitado mayormente por mujeres jóvenes, especialmente hasta los 26 años.
El funcionario destacó que la amplia aceptación del implante subdérmico ha tenido un impacto positivo en la reducción de embarazos adolescentes. “En la provincia de Salta los embarazos en adolescentes disminuyeron a la mitad, en línea con las estadísticas nacionales”, sostuvo. No obstante, advirtió que el implante no previene enfermedades de transmisión sexual, por lo que recomendó su uso combinado con preservativo. En ese sentido, durante la jornada también se ofrecen test rápidos de VIH a través del programa provincial correspondiente, disponibles para quienes deseen realizarlos durante el operativo.
