Salud pública: impulsan la creación del Biobanco provincial

La diputada Laura Cartuccia, del bloque Todos por Salta, presentó un proyecto de ley que propone crear formalmente el Biobanco de la provincia de Salta, el cual funcionará en el ámbito del Hospital Dr. Arturo Oñativia.

La iniciativa tiene como objetivo otorgar un marco legal al trabajo que el hospital ya viene realizando en materia de recolección, procesamiento y conservación de muestras biológicas humanas destinadas a investigación científica, diagnósticos, estudios poblacionales y de salud pública.

Según se fundamenta en el proyecto, el Hospital Oñativia es un establecimiento de referencia nacional y provincial en enfermedades crónicas, metabólicas y oncológicas, lo que genera un volumen significativo de muestras biológicas. La creación del Biobanco no implicaría una nueva estructura, sino la regulación y consolidación institucional de una tarea ya existente.

El proyecto no cuenta aún con dictámenes de las comisiones de Salud, Hacienda y Presupuesto y Legislación General.