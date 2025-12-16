Enfermedad por garrapatas: qué síntomas alertan a los médicos

El infectólogo Marcelo Quipildor detalló que las manchas en manos y pies y la fiebre son señales clave para la detección temprana.

Salud16/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

Por Aries, el infectólogo Dr. Marcelo Quipildor advirtió sobre los riesgos de las garrapatas duras, que pueden transmitir bacterias causantes de enfermedades graves.

“Hay garrapatas blandas y duras, y las más importantes desde el punto de vista médico son las duras porque contienen esta bacteria que puede producir fiebre aguda y requiere internación”, explicó Quipildor. El especialista destacó que estas infecciones comienzan con síntomas similares a otras enfermedades febriles agudas, como fiebre y malestar general, y que muchas veces incluyen manchas rojizas en la piel que aparecen inicialmente en manos y pies para luego extenderse al resto del cuerpo.

El médico enfatizó la importancia de prestar atención a cualquier antecedente de picadura: “La persona que ha sido picada por una garrapata o ha retirado una garrapata debe consultar al médico de inmediato. No todas las garrapatas transmiten la enfermedad, pero aquellas que lo hacen pueden generar complicaciones graves, incluso convulsiones o síntomas severos”.

Quipildor señaló que en el norte de Salta se registraron casos graves, por lo que la prevención y la detección temprana son clave. Entre las medidas recomendadas, el especialista sugirió evitar zonas con alta presencia de garrapatas, usar ropa adecuada, revisar la piel tras actividades al aire libre y retirar correctamente cualquier garrapata encontrada, seguido de la evaluación médica inmediata.

“La consulta temprana puede marcar la diferencia entre una evolución leve y una complicación grave”, concluyó el infectólogo.

