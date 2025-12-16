Enfermedad por garrapatas: qué síntomas alertan a los médicos

Salta advierte sobre hantavirus: la prevención es clave
“No hay ningún antiviral que cure el hantavirus, la clave es la consulta temprana”, señaló un médico infecto logo ante la aparición de casos en Orán, Anta, San Martín y Rosario de Lerma.
El infectólogo Marcelo Quipildor detalló que las manchas en manos y pies y la fiebre son señales clave para la detección temprana.Salud16/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el infectólogo Dr. Marcelo Quipildor advirtió sobre los riesgos de las garrapatas duras, que pueden transmitir bacterias causantes de enfermedades graves.
“Hay garrapatas blandas y duras, y las más importantes desde el punto de vista médico son las duras porque contienen esta bacteria que puede producir fiebre aguda y requiere internación”, explicó Quipildor. El especialista destacó que estas infecciones comienzan con síntomas similares a otras enfermedades febriles agudas, como fiebre y malestar general, y que muchas veces incluyen manchas rojizas en la piel que aparecen inicialmente en manos y pies para luego extenderse al resto del cuerpo.
El médico enfatizó la importancia de prestar atención a cualquier antecedente de picadura: “La persona que ha sido picada por una garrapata o ha retirado una garrapata debe consultar al médico de inmediato. No todas las garrapatas transmiten la enfermedad, pero aquellas que lo hacen pueden generar complicaciones graves, incluso convulsiones o síntomas severos”.
Quipildor señaló que en el norte de Salta se registraron casos graves, por lo que la prevención y la detección temprana son clave. Entre las medidas recomendadas, el especialista sugirió evitar zonas con alta presencia de garrapatas, usar ropa adecuada, revisar la piel tras actividades al aire libre y retirar correctamente cualquier garrapata encontrada, seguido de la evaluación médica inmediata.
“La consulta temprana puede marcar la diferencia entre una evolución leve y una complicación grave”, concluyó el infectólogo.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que ya se realizaron 906 procesos de donación de órganos y más de 1.200 de tejidos, lo que permitió que casi 4.500 personas accedan a un trasplante en todo el país.
Un proyecto de ley busca formalizar el Biobanco que ya funciona en el Hospital Dr. Arturo Oñativia, clave para la investigación científica y la salud pública en Salta.
La ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi advierte que expresar afecto cotidianamente reduce el estrés, fortalece los vínculos y aumenta hasta un 50% las probabilidades de supervivencia.
La campaña del Ministerio de Salud ofrece un método que dura cinco años y es uno de los más elegidos por adolescentes y mujeres jóvenes.
La campaña de Salud Sexual y Procreación Responsable se desarrolla este 15 de diciembre, de 9 a 13, con inscripción previa por correo electrónico.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.