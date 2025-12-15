Abrazos y afecto cotidiano: la clave para una vida más larga, según expertos

En su columna “De Esto sí se habla: Salud y sexualidad” por Aries, la ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi destacó la importancia de expresar afecto en la vida diaria, especialmente en estas fiestas, señalando que los vínculos afectivos sólidos no solo fortalecen las relaciones personales, sino que también influyen directamente en la salud y la longevidad.

La especialista hizo referencia a un estudio que analizó a más de 300.000 personas durante varios años y que concluyó que quienes expresan afecto de manera habitual tienen hasta un 50% más de probabilidades de supervivencia, un impacto comparable al de dejar de fumar. “Los abrazos y muestras de cariño reducen el estrés, la ansiedad y la hormona cortisol, mejoran la regulación emocional y protegen la salud cardiovascular”, explicó Gelsi.

Además, la profesional enfatizó que la afectividad no solo beneficia a las parejas, sino también a hijos y nietos. “Aunque algunas personas no hayan recibido afecto en su infancia, pueden aprender a expresarlo de manera sana y corregir patrones para las nuevas generaciones”, indicó. Sin embargo, aclaró que no está a favor de los besos en la boca a los niños, por considerarlo un gesto relacionado con la sexualidad y con posibles riesgos de transmisión de infecciones.

Gelsi remarcó que, en la actualidad, la expresión de afecto se ha visto disminuida por el uso constante de teléfonos y la falta de tiempo dedicado a la interacción personal. Por ello, insistió en que fortalecer los vínculos afectivos a través de abrazos, caricias y palabras de cariño es una práctica simple, pero con efectos significativos sobre la salud física y emocional.