Abrazos y afecto cotidiano: la clave para una vida más larga, según expertos

Más de 5.000 implantes anticonceptivos colocados en 2025: nueva jornada en la Usina Cultural
La campaña del Ministerio de Salud ofrece un método que dura cinco años y es uno de los más elegidos por adolescentes y mujeres jóvenes.
La ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi advierte que expresar afecto cotidianamente reduce el estrés, fortalece los vínculos y aumenta hasta un 50% las probabilidades de supervivencia.Salud15/12/2025
En su columna “De Esto sí se habla: Salud y sexualidad” por Aries, la ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi destacó la importancia de expresar afecto en la vida diaria, especialmente en estas fiestas, señalando que los vínculos afectivos sólidos no solo fortalecen las relaciones personales, sino que también influyen directamente en la salud y la longevidad.
La especialista hizo referencia a un estudio que analizó a más de 300.000 personas durante varios años y que concluyó que quienes expresan afecto de manera habitual tienen hasta un 50% más de probabilidades de supervivencia, un impacto comparable al de dejar de fumar. “Los abrazos y muestras de cariño reducen el estrés, la ansiedad y la hormona cortisol, mejoran la regulación emocional y protegen la salud cardiovascular”, explicó Gelsi.
Además, la profesional enfatizó que la afectividad no solo beneficia a las parejas, sino también a hijos y nietos. “Aunque algunas personas no hayan recibido afecto en su infancia, pueden aprender a expresarlo de manera sana y corregir patrones para las nuevas generaciones”, indicó. Sin embargo, aclaró que no está a favor de los besos en la boca a los niños, por considerarlo un gesto relacionado con la sexualidad y con posibles riesgos de transmisión de infecciones.
Gelsi remarcó que, en la actualidad, la expresión de afecto se ha visto disminuida por el uso constante de teléfonos y la falta de tiempo dedicado a la interacción personal. Por ello, insistió en que fortalecer los vínculos afectivos a través de abrazos, caricias y palabras de cariño es una práctica simple, pero con efectos significativos sobre la salud física y emocional.
La campaña de Salud Sexual y Procreación Responsable se desarrolla este 15 de diciembre, de 9 a 13, con inscripción previa por correo electrónico.
La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable de Salta realiza una nueva campaña de colocación de implantes subdérmicos en diciembre.
El Móvil Oncológico del Ministerio de Salud Pública se instalará en el hospital Joaquín Corbalán de Rosario de Lerma el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre.
Esta infección afecta a los pulmones, haciendo dolorosa la respiración y limitando la absorción de oxígeno. También se notificaron casos de bronquiolitis, síndrome gripal, varicela, lepra, diarrea aguda, mordedura de perros, hantavirus y picadura de alacrán.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.