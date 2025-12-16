Salta advierte sobre hantavirus: la prevención es clave

La provincia de Salta contabilizó hasta el 29 de noviembre un total de 11 casos positivos de hantavirus, con mayor incidencia en el departamento de Orán, donde se registraron seis contagios. Otros departamentos afectados incluyen Anta (2 casos), San Martín (2 casos) y Rosario de Lerma (1 caso). Hasta la fecha, ocho pacientes recibieron el alta médica, mientras que tres fallecieron a causa de la enfermedad.

Por Aries, el Dr. Marcelo Quipildor, médico infectólogo, explicó que el hantavirus es una infección viral transmitida por ciertos roedores, como el colilargo y el Oligochimus chacoensis. “No todos los roedores transmiten hantavirus, sino un grupo determinado que tiene la particularidad de provocar enfermedades pulmonares graves”, detalló.

Según el especialista, la enfermedad se manifiesta como un cuadro febril agudo, con síntomas iniciales similares a los de una gripe: fiebre, escalofríos y dolor articular. “Es fundamental consultar al médico y relatar los lugares visitados en las dos semanas previas al inicio de los síntomas, especialmente si se estuvo en zonas rurales”, indicó.

El periodo de incubación del virus puede extenderse hasta dos semanas, y la evolución de la enfermedad puede ser rápida y grave. “El hantavirus provoca un compromiso pulmonar agudo que genera acumulación de líquido en los pulmones y sensación de falta de aire. Por eso, los pacientes con sospecha deben ser internados y seguidos de cerca”, advirtió Quipildor.

El infectólogo también hizo hincapié en la importancia de no automedicarse ni confiar en remedios caseros. “Al igual que con dengue, chikungunya o Zika, no existe un tratamiento antiviral específico para el hantavirus. La clave es la consulta médica temprana y la vigilancia diaria de los síntomas”, afirmó.

Finalmente, Quipildor recordó que la prevención incluye evitar el contacto con roedores, mantener limpias las áreas rurales y domésticas, y extremar las medidas de higiene en lugares donde puedan estar presentes estos animales.