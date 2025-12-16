Argentina alcanzó un récord histórico en donación de órganos y trasplantes en 2025

El Ministerio de Salud de la Nación informó que Argentina alcanzó un récord histórico en donación de órganos y trasplantes durante 2025, con cifras que marcan el mejor registro desde que existen estadísticas oficiales.

Según los datos difundidos en la cuenta oficial de X, en lo que va del año se concretaron 906 procesos de donación de órganos y más de 1.200 donaciones de tejidos, lo que permitió que 4.497 personas recibieran un trasplante para salvar o mejorar su calidad de vida. De esta manera, se superaron las marcas históricas de donantes y trasplantes en el país.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó los resultados durante una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reunió a autoridades sanitarias de todas las provincias.

El encuentro se desarrolló en la ANLIS Malbrán, donde los funcionarios recorrieron el laboratorio de bioseguridad nivel 4, una instalación estratégica y única en la región. Desde la cartera sanitaria nacional señalaron que este espacio fortalece la capacidad del país para la vigilancia, investigación y respuesta ante enfermedades de alto riesgo, consolidando el sistema de salud argentino en materia científica y sanitaria.