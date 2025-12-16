Argentina alcanzó un récord histórico en donación de órganos y trasplantes en 2025

Enfermedad por garrapatas: qué síntomas alertan a los médicos
El infectólogo Marcelo Quipildor detalló que las manchas en manos y pies y la fiebre son señales clave para la detección temprana.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que ya se realizaron 906 procesos de donación de órganos y más de 1.200 de tejidos, lo que permitió que casi 4.500 personas accedan a un trasplante en todo el país.Salud16/12/2025Ivana Chañi
El Ministerio de Salud de la Nación informó que Argentina alcanzó un récord histórico en donación de órganos y trasplantes durante 2025, con cifras que marcan el mejor registro desde que existen estadísticas oficiales.
Según los datos difundidos en la cuenta oficial de X, en lo que va del año se concretaron 906 procesos de donación de órganos y más de 1.200 donaciones de tejidos, lo que permitió que 4.497 personas recibieran un trasplante para salvar o mejorar su calidad de vida. De esta manera, se superaron las marcas históricas de donantes y trasplantes en el país.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó los resultados durante una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reunió a autoridades sanitarias de todas las provincias.
El encuentro se desarrolló en la ANLIS Malbrán, donde los funcionarios recorrieron el laboratorio de bioseguridad nivel 4, una instalación estratégica y única en la región. Desde la cartera sanitaria nacional señalaron que este espacio fortalece la capacidad del país para la vigilancia, investigación y respuesta ante enfermedades de alto riesgo, consolidando el sistema de salud argentino en materia científica y sanitaria.
RÉCORD HISTÓRICO DE TRASPLANTES Y DONACIÓN DE ÓRGANOS EN ARGENTINA— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) December 16, 2025
En lo que va de 2025 se realizaron en Argentina 906 procesos de donación de órganos y más de 1.200 donaciones de tejidos, lo que permitió que 4.497 personas reciban un trasplante para salvar o mejorar su calidad… pic.twitter.com/EDzM7BSeHx
El infectólogo Marcelo Quipildor detalló que las manchas en manos y pies y la fiebre son señales clave para la detección temprana.
“No hay ningún antiviral que cure el hantavirus, la clave es la consulta temprana”, señaló un médico infecto logo ante la aparición de casos en Orán, Anta, San Martín y Rosario de Lerma.
Un proyecto de ley busca formalizar el Biobanco que ya funciona en el Hospital Dr. Arturo Oñativia, clave para la investigación científica y la salud pública en Salta.
La ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi advierte que expresar afecto cotidianamente reduce el estrés, fortalece los vínculos y aumenta hasta un 50% las probabilidades de supervivencia.
La campaña del Ministerio de Salud ofrece un método que dura cinco años y es uno de los más elegidos por adolescentes y mujeres jóvenes.
La campaña de Salud Sexual y Procreación Responsable se desarrolla este 15 de diciembre, de 9 a 13, con inscripción previa por correo electrónico.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.