La Libertad Avanza quiere disputar el poder en Salta en 2027

Rodrigo Quinteros aseguró que el espacio libertario debe consolidar su crecimiento en Salta y no descartó competir por los principales cargos ejecutivos en las próximas elecciones.

rodrigo quinteros agenda abierta 2025

En declaraciones en Agenda Abierta, el concejal de La Libertad Avanza y vicepresidente II del Concejo Deliberante, Rodrigo Quinteros afirmó que el espacio político debe aspirar a disputar la intendencia de la ciudad de Salta y la gobernación provincial en 2027, aunque reconoció que el desafío será demostrar capacidad de gestión desde el Concejo Deliberante.

“Uno siempre tiene que ir por el oro”, expresó el edil, al analizar el escenario político futuro. En ese sentido, sostuvo que el respaldo electoral obtenido en las últimas elecciones impone la responsabilidad de cumplir con las expectativas de los votantes.

Quinteros señaló que, pese a ser minoría en el Concejo, el bloque libertario buscará imponer agenda y acompañar toda medida que implique alivio fiscal para los vecinos. “Si mañana el intendente congela o reduce la unidad tributaria, yo lo voto a favor”, aseguró.

Consultado sobre posibles candidatos dentro del espacio, mencionó a referentes como Emilia Orozco, Alfredo Olmedo, Roque Cornejo y Gonzalo Guzmán, aunque aclaró que La Libertad Avanza prioriza las ideas por sobre los nombres propios.

