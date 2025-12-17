La Libertad Avanza quiere disputar el poder en Salta en 2027

El Senado de la Nación vivió una jornada de máxima tensión durante la conformación de la comisión de Trabajo. La senadora Patricia Bullrich fue elegida presidenta del cuerpo en medio de fuertes cruces con José Mayans.
En declaraciones en Agenda Abierta, el concejal de La Libertad Avanza y vicepresidente II del Concejo Deliberante, Rodrigo Quinteros afirmó que el espacio político debe aspirar a disputar la intendencia de la ciudad de Salta y la gobernación provincial en 2027, aunque reconoció que el desafío será demostrar capacidad de gestión desde el Concejo Deliberante.
“Uno siempre tiene que ir por el oro”, expresó el edil, al analizar el escenario político futuro. En ese sentido, sostuvo que el respaldo electoral obtenido en las últimas elecciones impone la responsabilidad de cumplir con las expectativas de los votantes.
Quinteros señaló que, pese a ser minoría en el Concejo, el bloque libertario buscará imponer agenda y acompañar toda medida que implique alivio fiscal para los vecinos. “Si mañana el intendente congela o reduce la unidad tributaria, yo lo voto a favor”, aseguró.
Consultado sobre posibles candidatos dentro del espacio, mencionó a referentes como Emilia Orozco, Alfredo Olmedo, Roque Cornejo y Gonzalo Guzmán, aunque aclaró que La Libertad Avanza prioriza las ideas por sobre los nombres propios.
Denuncian detenciones “por portación de rostro” en Salta
Dirigente del Partido Obrero advirtió sobre operativos policiales irregulares, hacinamiento en comisarías y cárceles, y apuntó contra el Ejecutivo y la Justicia provincial por no intervenir.
Acuerdo minero Salta-Catamarca: especialista dice que va en contra de la “soberanía salteña”
El geólogo y exsecretario de Minería de la Provincia criticó el protocolo de trabajo conjunto entre Salta y Catamarca y aseguró que cualquier acuerdo “va en contra de los intereses salteños”.
CFK ironizó sobre el “¡Flota! ¡Flota!” de Milei
La expresidenta y titular del PJ criticó los cambios en el esquema del dólar, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de consumo y advirtió que la Inversión Extranjera Directa es negativa por primera vez desde 2003.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar el proyecto de Inocencia Fiscal tras lograr un dictamen de mayoría con 44 firmas.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.