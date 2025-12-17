Camacho relativizó el crecimiento de LLA en Salta: “Las elecciones intermedias no definen gobiernos”

El jefe de Gabinete del Gobierno de Salta, Sergio Camacho, analizó en Agenda Abierta el escenario político nacional y provincial tras las últimas elecciones y relativizó el crecimiento de La Libertad Avanza, al considerar que los comicios legislativos no anticipan lo que puede ocurrir en las elecciones ejecutivas.

“Las elecciones intermedias no definen nada. La historia lo demuestra”, afirmó Camacho, al señalar que los resultados legislativos suelen responder a contextos coyunturales y no necesariamente se trasladan a la disputa por gobernaciones o intendencias.

En ese marco, sostuvo que el respaldo electoral al Gobierno nacional responde más a un voto de expectativa que a una consolidación definitiva. “Es una primavera de cien días. El Gobierno tiene que demostrar que tocó fondo para que empiece el rebote”, advirtió, y expresó preocupación por el impacto social del modelo económico.

Camacho señaló que actualmente persisten dificultades en la economía real, con cierre de pymes, aumento del desempleo y mayores complicaciones para que las familias lleguen a fin de mes. “Eso genera una tensión social que no se puede desconocer”, afirmó.

Consultado sobre el posicionamiento de La Libertad Avanza en Salta, el funcionario consideró que se trata de un espacio “muy cerrado” y sostuvo que el desafío político pasa por ampliar consensos. “Verán ellos si con esa lógica les va bien o mal”, expresó, aunque remarcó que el debate político no debe desviar la atención de los problemas concretos de la gente.

Por otro lado, se refirió a la reaparición pública dela exintendenta Bettina Romero y al cruce político con el intendente capitalino Emiliano Durand. Para Camacho, se trata de disputas territoriales que no deberían marcar la agenda. “Perder tiempo en eso no es lo más importante”, sostuvo, y remarcó que la ciudadanía será finalmente la que defina en las urnas.

Finalmente, destacó que el oficialismo provincial mantiene una visión de trabajo conjunto con los intendentes, más allá de pertenencias partidarias. “Siempre es la gente la que elige quién la gobierna”, concluyó.