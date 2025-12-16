Obras para Salta: el Gobierno condiciona su apoyo al presupuesto de Nación

El jefe de Gabinete sostuvo que es preferible que Nación tenga presupuesto, pero pidió que incorpore obras “de manera nominal” para Salta. Mencionó proyectos viales, saneamiento en Capital y Cafayate, entre otros.

En diálogo con Aries, el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho, se refirió al debate del Presupuesto nacional 2026 y anticipó que el oficialismo salteño buscará acompañar la sanción de una ley de presupuesto, aunque con una condición: que se incluyan obras comprometidas para la provincia con partidas claras.

“Es mejor tener un gobierno nacional que tenga presupuesto y no la discrecionalidad”, sostuvo, pero aclaró que desde Salta se exige que obras específicas queden incorporadas “de manera nominal”, para evitar que el financiamiento dependa de decisiones posteriores.

Entre los proyectos mencionados, enumeró trabajos en rutas nacionales (como la 9/34 y la 40), reparaciones sobre corredores clave, la planta de tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad de Salta y Cafayate, la Ciudad Judicial de Orán, además del puente de Vaqueros y su circunvalación, entre otros.

El funcionario también advirtió sobre el impacto económico de medidas nacionales, con preocupación por el cierre de pymes y el empleo, y dijo que la prioridad del Gobierno provincial será defender “los derechos de Salta” y el federalismo.

