Camacho reconoció que el Gobierno debe “estar más cerca” de la Capital tras las elecciones

El Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho, se metió en la discusión política del oficialismo salteño y aseguró que el frente que conduce el gobernador Gustavo Sáenz es un espacio “dinámico”, con matices y distintas improntas, aunque pidió que las diferencias no escalen al punto de afectar la gobernabilidad.

“Hay un límite: mostrarle a la gente los matices, pero no puede excederse al punto de impedir gobernabilidad”, sostuvo en diálogo con Aries.

Además, se refirió al escenario electoral y consideró que, más que responsabilizar a dirigentes por derrotas o victorias, es la ciudadanía la que decide “de acuerdo a una mejor propuesta”.

En particular, Camacho reconoció que, mientras el oficialismo tuvo un fuerte desempeño en el interior, el resultado en la Capital dejó señales a atender. “Probablemente la mirada del gobierno provincial en Capital no haya sido toda la suficiente… tenemos que hacer una autocrítica y entender lo que la gente espera”, afirmó.