Camacho reconoció que el Gobierno debe “estar más cerca” de la Capital tras las elecciones

El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.

16/12/2025

El Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho, se metió en la discusión política del oficialismo salteño y aseguró que el frente que conduce el gobernador Gustavo Sáenz es un espacio “dinámico”, con matices y distintas improntas, aunque pidió que las diferencias no escalen al punto de afectar la gobernabilidad.

“Hay un límite: mostrarle a la gente los matices, pero no puede excederse al punto de impedir gobernabilidad”, sostuvo en diálogo con Aries.

 Además, se refirió al escenario electoral y consideró que, más que responsabilizar a dirigentes por derrotas o victorias, es la ciudadanía la que decide “de acuerdo a una mejor propuesta”.

En particular, Camacho reconoció que, mientras el oficialismo tuvo un fuerte desempeño en el interior, el resultado en la Capital dejó señales a atender. “Probablemente la mirada del gobierno provincial en Capital no haya sido toda la suficiente… tenemos que hacer una autocrítica y entender lo que la gente espera”, afirmó.

