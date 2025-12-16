Senado: arranca la agenda para aprobar la reforma laboral

Con el proyecto de Modernización Laboral ya ingresado en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objetivo de ordenar el inicio del debate en sesiones extraordinarias.

El encuentro se realizará a las 11 en el Salón del Senado y buscará coordinar el tratamiento exprés de la reforma laboral, en paralelo al avance del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La cita marcará el punto de partida formal para definir la integración de las comisiones clave y el cronograma de trabajo que La Libertad Avanza necesita para intentar votar la iniciativa antes de fin de año