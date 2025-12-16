Villarruel organiza la Labor Parlamentaria para definir comisiones y cronograma de sesiones extraordinarias en paralelo al Presupuesto 2026.
Sergio Camacho, nuevo jefe de Gabinete: la prioridad es una gestión “eficiente y ágil”
El flamante funcionario, que juró este lunes, dijo que su tarea será coordinar a los ministros, monitorear la gestión y medir el impacto de las políticas “en la gente”. También defendió el achique de secretarías.Política16/12/2025Ivana Chañi
Sergio Camacho juró este lunes 15 de diciembre como jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, un cargo que se incorpora a la estructura del Poder Ejecutivo en el marco de la nueva organización ministerial. Tras asumir, explicó por Aries que su función principal será coordinar el trabajo entre los ministerios, ordenar un plan de gestión y realizar un seguimiento permanente de resultados.
“Hasta antes de esto yo era un par de todos los ministros, trabajábamos conjuntamente, pero hoy tengo la responsabilidad de coordinar esas acciones”, señaló Camacho, al tiempo que planteó como eje mejorar la eficiencia del Estado provincial, con una gestión “más ágil” y enfocada en el impacto real para la población.
En ese marco, defendió la reducción de secretarías y remarcó que el objetivo es evitar la “dilución de responsabilidades”, aunque reconoció que el esquema exigirá más esfuerzo de los equipos.
Además, explicó que el gobernador Gustavo Sáenz pidió acelerar la incorporación de funcionarios nuevos y jóvenes, con mirada del interior, para reforzar el perfil “federal” de la gestión.
Camacho reconoció que el Gobierno debe “estar más cerca” de la Capital tras las elecciones
El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.
El acta paritaria reclamada por el sindicato no figura en los registros de EANA, y la causa apunta a un beneficio económico tras el cambio de gestión kirchnerista.
Obras para Salta: el Gobierno condiciona su apoyo al presupuesto de Nación
El jefe de Gabinete sostuvo que es preferible que Nación tenga presupuesto, pero pidió que incorpore obras “de manera nominal” para Salta. Mencionó proyectos viales, saneamiento en Capital y Cafayate, entre otros.
El ministro de Economía destacó su honestidad, profesionalismo y rol clave en el equipo económico antes de su regreso al sector privado.
A 72 horas de la marcha, la CGT se reunió con diputados para frenar la reforma laboralPolítica16/12/2025
La central obrera coordinó acciones con legisladores de Primero La Patria y ratificó la movilización del 18 de diciembre contra el proyecto de Javier Milei.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.