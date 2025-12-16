Sergio Camacho, nuevo jefe de Gabinete: la prioridad es una gestión “eficiente y ágil”

Sergio Camacho juró este lunes 15 de diciembre como jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, un cargo que se incorpora a la estructura del Poder Ejecutivo en el marco de la nueva organización ministerial. Tras asumir, explicó por Aries que su función principal será coordinar el trabajo entre los ministerios, ordenar un plan de gestión y realizar un seguimiento permanente de resultados.

“Hasta antes de esto yo era un par de todos los ministros, trabajábamos conjuntamente, pero hoy tengo la responsabilidad de coordinar esas acciones”, señaló Camacho, al tiempo que planteó como eje mejorar la eficiencia del Estado provincial, con una gestión “más ágil” y enfocada en el impacto real para la población.

En ese marco, defendió la reducción de secretarías y remarcó que el objetivo es evitar la “dilución de responsabilidades”, aunque reconoció que el esquema exigirá más esfuerzo de los equipos.

Además, explicó que el gobernador Gustavo Sáenz pidió acelerar la incorporación de funcionarios nuevos y jóvenes, con mirada del interior, para reforzar el perfil “federal” de la gestión.