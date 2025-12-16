Caputo despidió a Juan Pazo tras su renuncia a ARCA

El ministro de Economía, Luis Caputo, despidió hoy a Juan Pazo, quien renunció a su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para volver al sector privado, y destacó su aporte clave al equipo económico.

Pazos dejó la función luego de dos años de gestión, período en el que ocupó primero la Secretaría de Producción y luego la conducción de ARCA, donde fue considerado una pieza fundamental del área económica.

“Su honestidad, su profesionalismo y su capacidad de ejecución son extraordinarias”, señaló Caputo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que agradeció “infinitamente” los servicios prestados durante su paso por la administración pública.

El ministro expresó además su deseo de poder convencerlo en el futuro de regresar al sector público y cerró su mensaje con una frase de despedida: “Te vamos a extrañar, Juan”.