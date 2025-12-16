Paula Benavides fue designada como nueva vocera del Gobierno de Salta

El Gobernador Sáenz oficializó el cambio de funciones de la ex Secretaria de Gobierno, que ahora estará a cargo de la comunicación oficial del Ejecutivo.

Política16/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

pbenavides

El Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó en el Boletín Oficial una serie de movimientos dentro del gabinete provincial, entre los que se destaca la designación de la Dra. Ana Paula Benavides como Subsecretaria de Vocería y Comunicación.

Mediante el Decreto N° 881, el Ejecutivo provincial dispuso que Benavides, quien hasta ahora se desempeñaba como Secretaria de Gobierno, asuma el nuevo cargo dependiente de la Secretaría de Prensa y Comunicación, a partir de la toma de posesión de sus funciones.

Imagen1Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincial

La designación se produjo luego de que, a través del Decreto N° 873, se aceptara su renuncia a la Secretaría de Gobierno, en el marco de un proceso de reordenamiento del gabinete. Con este nombramiento, Benavides pasa a ocupar formalmente el área de Vocería y Comunicación, rol clave en la estrategia comunicacional del Gobierno provincial.

En la misma edición del Boletín Oficial, el Gobernador también oficializó las renuncias del ingeniero Ricardo Villada al Ministerio de Gobierno y Justicia (Decreto N° 869), del Dr. Martín de los Ríos Plaza al Ministerio de Producción y Minería (Decreto N° 870), de la Dra. Soraya Fátima Dipp como Secretaria de Justicia (Decreto N° 872) y de la Dra. Andrea Romina Sassarini como Secretaria de Minería y Energía (Decreto N° 874).

Te puede interesar
Lo más visto
bastia central

Central Norte presenta a Bastía

Deportes15/12/2025

Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail