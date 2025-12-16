Villarruel organiza la Labor Parlamentaria para definir comisiones y cronograma de sesiones extraordinarias en paralelo al Presupuesto 2026.
Paula Benavides fue designada como nueva vocera del Gobierno de Salta
El Gobernador Sáenz oficializó el cambio de funciones de la ex Secretaria de Gobierno, que ahora estará a cargo de la comunicación oficial del Ejecutivo.Política16/12/2025Agustina Tolaba
El Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó en el Boletín Oficial una serie de movimientos dentro del gabinete provincial, entre los que se destaca la designación de la Dra. Ana Paula Benavides como Subsecretaria de Vocería y Comunicación.
Mediante el Decreto N° 881, el Ejecutivo provincial dispuso que Benavides, quien hasta ahora se desempeñaba como Secretaria de Gobierno, asuma el nuevo cargo dependiente de la Secretaría de Prensa y Comunicación, a partir de la toma de posesión de sus funciones.
La designación se produjo luego de que, a través del Decreto N° 873, se aceptara su renuncia a la Secretaría de Gobierno, en el marco de un proceso de reordenamiento del gabinete. Con este nombramiento, Benavides pasa a ocupar formalmente el área de Vocería y Comunicación, rol clave en la estrategia comunicacional del Gobierno provincial.
En la misma edición del Boletín Oficial, el Gobernador también oficializó las renuncias del ingeniero Ricardo Villada al Ministerio de Gobierno y Justicia (Decreto N° 869), del Dr. Martín de los Ríos Plaza al Ministerio de Producción y Minería (Decreto N° 870), de la Dra. Soraya Fátima Dipp como Secretaria de Justicia (Decreto N° 872) y de la Dra. Andrea Romina Sassarini como Secretaria de Minería y Energía (Decreto N° 874).
El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.
El acta paritaria reclamada por el sindicato no figura en los registros de EANA, y la causa apunta a un beneficio económico tras el cambio de gestión kirchnerista.
El jefe de Gabinete sostuvo que es preferible que Nación tenga presupuesto, pero pidió que incorpore obras “de manera nominal” para Salta. Mencionó proyectos viales, saneamiento en Capital y Cafayate, entre otros.
El flamante funcionario, que juró este lunes, dijo que su tarea será coordinar a los ministros, monitorear la gestión y medir el impacto de las políticas “en la gente”. También defendió el achique de secretarías.
El ministro de Economía destacó su honestidad, profesionalismo y rol clave en el equipo económico antes de su regreso al sector privado.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.