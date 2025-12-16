Paula Benavides fue designada como nueva vocera del Gobierno de Salta

El Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó en el Boletín Oficial una serie de movimientos dentro del gabinete provincial, entre los que se destaca la designación de la Dra. Ana Paula Benavides como Subsecretaria de Vocería y Comunicación.

Mediante el Decreto N° 881, el Ejecutivo provincial dispuso que Benavides, quien hasta ahora se desempeñaba como Secretaria de Gobierno, asuma el nuevo cargo dependiente de la Secretaría de Prensa y Comunicación, a partir de la toma de posesión de sus funciones.

La designación se produjo luego de que, a través del Decreto N° 873, se aceptara su renuncia a la Secretaría de Gobierno, en el marco de un proceso de reordenamiento del gabinete. Con este nombramiento, Benavides pasa a ocupar formalmente el área de Vocería y Comunicación, rol clave en la estrategia comunicacional del Gobierno provincial.

En la misma edición del Boletín Oficial, el Gobernador también oficializó las renuncias del ingeniero Ricardo Villada al Ministerio de Gobierno y Justicia (Decreto N° 869), del Dr. Martín de los Ríos Plaza al Ministerio de Producción y Minería (Decreto N° 870), de la Dra. Soraya Fátima Dipp como Secretaria de Justicia (Decreto N° 872) y de la Dra. Andrea Romina Sassarini como Secretaria de Minería y Energía (Decreto N° 874).