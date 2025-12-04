119 muertes viales en Salta y más de 3.600 en Argentina en 2024

Por Aries, el comisario general Adrián Sánchez Rosado, titular de la Dirección General de Seguridad Vial de Salta, advirtió sobre la “preocupante cantidad de víctimas fatales” que registra la provincia en lo que va del año y destacó la importancia de la educación vial y el control de conductores con alcohol en sangre.

“Ya tenemos en lo que va del año 119 víctimas fatales. Realmente es un número alarmante”, indicó Sánchez Rosado, al mismo tiempo que recordó que muchas familias han quedado marcadas por la pérdida de un ser querido o por secuelas físicas graves tras accidentes de tránsito, que en algunos casos incluyen mutilaciones o largas recuperaciones con cirugía.

El funcionario explicó que el municipio de Salta Capital lleva meses trabajando con infractores mediante el sistema de pérdida de puntos por alcoholemia. “Se pierden todos los puntos y eso obliga a que quede inhabilitada la licencia de conducir. Los conductores deben realizar cursos para recuperar puntos y volver a obtener su licencia”, señaló.

Sánchez Rosado remarcó la relevancia de la concientización y la educación: “Todo tiene que ver con generar conciencia. La seguridad vial se ha puesto como un tema de discusión constante, algo que hace unos años no estaba tan presente en la agenda”.

En este sentido, destacó la colaboración de empresas, escuelas y medios de comunicación en campañas de prevención, y advirtió que el fenómeno no es exclusivo de la provincia: “En la Argentina, en 2023 fallecieron más de 4.500 personas y en 2024 más de 3.600 por siniestros viales. Es un fenómeno mundial, según la Organización Mundial de la Salud”.

Sánchez Rosado insistió en la necesidad de que los ciudadanos tomen conciencia del riesgo y cumplan con las normas de tránsito para reducir accidentes y salvar vidas.