119 muertes viales en Salta y más de 3.600 en Argentina en 2024

Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
La Dirección General de Seguridad Vial provincial advirtió sobre el impacto de la alcoholemia y remarcó la necesidad de educación vial para prevenir tragedias.Salta04/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el comisario general Adrián Sánchez Rosado, titular de la Dirección General de Seguridad Vial de Salta, advirtió sobre la “preocupante cantidad de víctimas fatales” que registra la provincia en lo que va del año y destacó la importancia de la educación vial y el control de conductores con alcohol en sangre.
“Ya tenemos en lo que va del año 119 víctimas fatales. Realmente es un número alarmante”, indicó Sánchez Rosado, al mismo tiempo que recordó que muchas familias han quedado marcadas por la pérdida de un ser querido o por secuelas físicas graves tras accidentes de tránsito, que en algunos casos incluyen mutilaciones o largas recuperaciones con cirugía.
El funcionario explicó que el municipio de Salta Capital lleva meses trabajando con infractores mediante el sistema de pérdida de puntos por alcoholemia. “Se pierden todos los puntos y eso obliga a que quede inhabilitada la licencia de conducir. Los conductores deben realizar cursos para recuperar puntos y volver a obtener su licencia”, señaló.
Sánchez Rosado remarcó la relevancia de la concientización y la educación: “Todo tiene que ver con generar conciencia. La seguridad vial se ha puesto como un tema de discusión constante, algo que hace unos años no estaba tan presente en la agenda”.
En este sentido, destacó la colaboración de empresas, escuelas y medios de comunicación en campañas de prevención, y advirtió que el fenómeno no es exclusivo de la provincia: “En la Argentina, en 2023 fallecieron más de 4.500 personas y en 2024 más de 3.600 por siniestros viales. Es un fenómeno mundial, según la Organización Mundial de la Salud”.
Sánchez Rosado insistió en la necesidad de que los ciudadanos tomen conciencia del riesgo y cumplan con las normas de tránsito para reducir accidentes y salvar vidas.
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
En la apertura de la audiencia pública por la actualización tarifaria de la luz, el titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, transmitió tranquilidad a los usuarios y explicó que la Provincia continuará sosteniendo subsidios para más de 106 mil familias.
Después de dos años de gestión, el intendente capitalino decidió realizar cambios en la Secretaría de Gobierno y, con el objetivo de acichar el Gabinete, unificó Turismo, Deportes y Cultura.
Desde el martes 9 hasta el lunes 15 de diciembre, el público podrá acceder al documento de consulta y presentar sus observaciones en las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte.
La Municipalidad informó que los natatorios Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón abrirán sus puertas este fin de semana, dando inicio a la temporada estival 2025/2026.
El accidente obligó a interrumpir la circulación en ambos sentidos en el km 1430. Se habilitaron desvíos por la ruta vieja y liberaciones por intervalos de 30 minutos.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Según se informó, el gobierno salteño y la UNSa avanzaron en la presentación del documento que establece el modo en el que la materia deberá incluirse en la currícula. En tanto, se avanzó con la formación docente para su dictado.