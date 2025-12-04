Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia

Por Aries, el comisario general Adrián Sánchez Rosado, titular de la Dirección General de Seguridad Vial, explicó que la licencia de conducir digital, disponible en la aplicación Mi Argentina, en breve se convertirá en el documento principal para circular, relegando la licencia física a un rol accesorio.

“La obligatoria será la digital, hasta incluso estamos preparados para que, en casos de alcoholemia positiva, la retención de la licencia se haga directamente en la aplicación Mi Argentina, mostrando al ciudadano que su permiso fue suspendido”, explicó Sánchez Rosado.

El funcionario aseguró que los controles actuales aceptan tanto la documentación física como la digital, destacando que la plataforma permitirá agilizar los procedimientos y fortalecer la seguridad vial en todo el país.

Con esta medida, se busca modernizar los controles de tránsito y acercar a los ciudadanos a un sistema más eficiente, seguro y alineado con las tendencias tecnológicas globales.