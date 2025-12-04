Google dio a conocer cuáles fueron las principales búsquedas de 2025 que realizaron los argentinos. Los datos surgen de la información recabada de Google Trends, la herramienta que permite indagar en los intereses de los usuarios a escala global y regional.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.Sociedad04/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el comisario general Adrián Sánchez Rosado, titular de la Dirección General de Seguridad Vial, explicó que la licencia de conducir digital, disponible en la aplicación Mi Argentina, en breve se convertirá en el documento principal para circular, relegando la licencia física a un rol accesorio.
“La obligatoria será la digital, hasta incluso estamos preparados para que, en casos de alcoholemia positiva, la retención de la licencia se haga directamente en la aplicación Mi Argentina, mostrando al ciudadano que su permiso fue suspendido”, explicó Sánchez Rosado.
El funcionario aseguró que los controles actuales aceptan tanto la documentación física como la digital, destacando que la plataforma permitirá agilizar los procedimientos y fortalecer la seguridad vial en todo el país.
Con esta medida, se busca modernizar los controles de tránsito y acercar a los ciudadanos a un sistema más eficiente, seguro y alineado con las tendencias tecnológicas globales.
