Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei

En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.

Política03/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

puente de vaqueros roque cornejo

El senador capitalino de La Libertad Avanza, Roque Cornejo Avellaneda, protagonizó uno de los cruces más tensos de los últimos meses en el programa Pasaron Cosas. El eje: el eterno retraso de la obra del nuevo puente de Vaqueros y la responsabilidad política detrás de la obra inconclusa.

Desde el inicio, Cornejo descargó culpas sobre las gestiones provinciales y nacionales previas. Recordó que la obra fue anunciada por Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, luego retomada como promesa de Alberto Fernández y hasta “recorrida” por el exministro Gabriel Katopodis en 2021, sin avances reales.

Según el senador, las demoras tienen nombres propios: Sáenz, Urtubey, Alberto Fernández y Sergio Massa.

En contraste, blindó al actual Gobierno nacional. Aseguró que: “Javier Milei tomó la administración del país y en menos de un año ya se estaban haciendo las obras”.

concejo_deliberante_saltaConcejo Deliberante: juran los ediles electos y se eligen autoridades

La periodista lo enfrentó con un dato puntual: la obra está frenada por falta de pagos de Nación. Ese punto desató el momento más ríspido del aire. Ella afirmó que “no se pagó nada”; él lo negó de inmediato, elevando el tono y pidiendo “contexto”.

Cornejo respondió con una frase que marcó el quiebre de la entrevista: “Usted tiene que mostrar la película, no la foto”

La tensión creció cuando el legislador descalificó el gráfico de riesgo país presentado al aire y lo atribuyó a un “riesgo kuka”, vinculando la volatilidad económica con el kirchnerismo. Aseguró que existe “un espacio político que opera para que le vaya mal al país” y denunció intentos de desestabilización “todas las semanas”.

El debate escaló hasta una discusión abierta sobre inflación, cierre de empresas y pérdida de empleo. Mientras la conductora enumeraba despidos y fábricas que bajaron la persiana, Cornejo defendió el rumbo económico del Gobierno y advirtió que: “Salir de 20 años en los que reventaron el país no va a ser fácil en menos de dos años”.

Cornejo repartió culpas sin matices hacia todas las gestiones anteriores, cuestionó a la oposición, minimizó la responsabilidad de Nación en la falta de pagos del puente y respaldó sin fisuras la gestión Milei.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail