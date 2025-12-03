El nuevo bloque “Elijo Catamarca” deja a Fuerza Patria con 93 bancas y permite que La Libertad Avanza proyecte quedarse con la primera minoría en la Cámara.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.Política03/12/2025Ivana Chañi
El senador capitalino de La Libertad Avanza, Roque Cornejo Avellaneda, protagonizó uno de los cruces más tensos de los últimos meses en el programa Pasaron Cosas. El eje: el eterno retraso de la obra del nuevo puente de Vaqueros y la responsabilidad política detrás de la obra inconclusa.
Desde el inicio, Cornejo descargó culpas sobre las gestiones provinciales y nacionales previas. Recordó que la obra fue anunciada por Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, luego retomada como promesa de Alberto Fernández y hasta “recorrida” por el exministro Gabriel Katopodis en 2021, sin avances reales.
Según el senador, las demoras tienen nombres propios: Sáenz, Urtubey, Alberto Fernández y Sergio Massa.
En contraste, blindó al actual Gobierno nacional. Aseguró que: “Javier Milei tomó la administración del país y en menos de un año ya se estaban haciendo las obras”.
La periodista lo enfrentó con un dato puntual: la obra está frenada por falta de pagos de Nación. Ese punto desató el momento más ríspido del aire. Ella afirmó que “no se pagó nada”; él lo negó de inmediato, elevando el tono y pidiendo “contexto”.
Cornejo respondió con una frase que marcó el quiebre de la entrevista: “Usted tiene que mostrar la película, no la foto”
La tensión creció cuando el legislador descalificó el gráfico de riesgo país presentado al aire y lo atribuyó a un “riesgo kuka”, vinculando la volatilidad económica con el kirchnerismo. Aseguró que existe “un espacio político que opera para que le vaya mal al país” y denunció intentos de desestabilización “todas las semanas”.
El debate escaló hasta una discusión abierta sobre inflación, cierre de empresas y pérdida de empleo. Mientras la conductora enumeraba despidos y fábricas que bajaron la persiana, Cornejo defendió el rumbo económico del Gobierno y advirtió que: “Salir de 20 años en los que reventaron el país no va a ser fácil en menos de dos años”.
Cornejo repartió culpas sin matices hacia todas las gestiones anteriores, cuestionó a la oposición, minimizó la responsabilidad de Nación en la falta de pagos del puente y respaldó sin fisuras la gestión Milei.
Adorni desplazó a Rolandi y nombró a Aimé Vázquez como su mano derecha en la JefaturaPolítica03/12/2025
Con la llegada de “Meme” Vázquez, el funcionario redefine la estructura y el liderazgo dentro de la Jefatura de Gabinete.
La Legislatura vuelve a sesionar este miércoles, pero sin los votos del PRO el oficialismo queda lejos de los dos tercios. “No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, reclamó el Gobernador.
Cambio en la Secretaría de Inteligencia: Neiffert deja su cargo y asume Cristian AuguadraPolítica03/12/2025
La Casa Rosada confirmó el cierre de la etapa inicial de reorganización del SIN y anunció que la nueva conducción buscará profundizar la profesionalización y los controles internos.
El concejal cuestionó que la exintendenta calificara al cuerpo deliberativo como “una cueva”. “Me parece un montos, más viniendo de alguien que representa la casta” sostuvo.
Bettina criticó a Durand, defendió su gestión y aseguró que el Concejo “es una cueva”Política03/12/2025
La exintendenta apuntó contra el aumento de tasas y las fotomultas de la actual gestión y sostuvo que el Concejo “no rinde cuentas ni tiene transparencia”.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.