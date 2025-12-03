Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei

El senador capitalino de La Libertad Avanza, Roque Cornejo Avellaneda, protagonizó uno de los cruces más tensos de los últimos meses en el programa Pasaron Cosas. El eje: el eterno retraso de la obra del nuevo puente de Vaqueros y la responsabilidad política detrás de la obra inconclusa.

Desde el inicio, Cornejo descargó culpas sobre las gestiones provinciales y nacionales previas. Recordó que la obra fue anunciada por Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, luego retomada como promesa de Alberto Fernández y hasta “recorrida” por el exministro Gabriel Katopodis en 2021, sin avances reales.

Según el senador, las demoras tienen nombres propios: Sáenz, Urtubey, Alberto Fernández y Sergio Massa.

En contraste, blindó al actual Gobierno nacional. Aseguró que: “Javier Milei tomó la administración del país y en menos de un año ya se estaban haciendo las obras”.

La periodista lo enfrentó con un dato puntual: la obra está frenada por falta de pagos de Nación. Ese punto desató el momento más ríspido del aire. Ella afirmó que “no se pagó nada”; él lo negó de inmediato, elevando el tono y pidiendo “contexto”.

Cornejo respondió con una frase que marcó el quiebre de la entrevista: “Usted tiene que mostrar la película, no la foto”

La tensión creció cuando el legislador descalificó el gráfico de riesgo país presentado al aire y lo atribuyó a un “riesgo kuka”, vinculando la volatilidad económica con el kirchnerismo. Aseguró que existe “un espacio político que opera para que le vaya mal al país” y denunció intentos de desestabilización “todas las semanas”.

El debate escaló hasta una discusión abierta sobre inflación, cierre de empresas y pérdida de empleo. Mientras la conductora enumeraba despidos y fábricas que bajaron la persiana, Cornejo defendió el rumbo económico del Gobierno y advirtió que: “Salir de 20 años en los que reventaron el país no va a ser fácil en menos de dos años”.

Cornejo repartió culpas sin matices hacia todas las gestiones anteriores, cuestionó a la oposición, minimizó la responsabilidad de Nación en la falta de pagos del puente y respaldó sin fisuras la gestión Milei.