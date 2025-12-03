Kicillof insiste con la Ley de Financiamiento: “sale sí o sí”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volverá a la carga este miércoles por la Ley de Financiamiento, una iniciativa que -según aseguran desde el oficialismo- es clave para lo que resta de su gestión. En caso de obtener los votos, habrá una doble sesión en la Legislatura, primero en Diputados y luego en el Senado.

“La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”, afirmó Kicillof este lunes en conferencia de prensa. Para dar luz verde al endeudamiento se necesitan los dos tercios del recinto (62 votos).

“Se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios, que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento. Además, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley: así, cada intendente podrá contar con recursos más allá del nivel y el volumen que alcancen las colocaciones de deuda”, explicó el Gobernador.

El mensaje dirigido a los intendentes no es casual: el reparto de fondos a los municipios fue moneda de cambio para juntar votos para el endeudamiento. Pero no se trató del único escollo, también hubo intensas negociaciones por la distribución de cargos en el directorio del Banco Provincia.

“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de deuda con recursos que se descuenten de los presupuestos para la salud y la educación: la Legislatura debe decidir para evitar más sufrimiento del pueblo, y en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, concluyó el Gobernador. “El miércoles sale sí o sí”, confían en el entorno de Kicillof.

Pese a que el jueves el gobernador bonaerense Axel Kicillof logró la tan buscada aprobación del Presupuesto y de la Ley Fiscal, no hubo festejo completo en la gestión provincial: la oposición no dio los dos tercios necesarios para tratar el Financiamiento.

La discusión sigue trabada en el mismo lugar: el reparto de fondos para los municipios y la posible ampliación del directorio del Banco Provincia, que pasaría de 8 a 12 lugares en el directorio. “Kicillof no larga prenda”, apuntaron desde la bancada radical a TN. Además, hicieron hincapié en que tampoco ayudó a las negociaciones la “interna feroz” que tiene el oficialismo.

Según confiaron desde Provincia a TN, el foco del conflicto es cómo se reparte el fondo que el Ejecutivo garantiza para los municipios (del 8% del total del endeudamiento). El Gobierno propone que sea por un coeficiente de distribución objetivo (CUD o alguna fórmula similar) y la contrapropuesta es un fideicomiso a cargo de una bicameral de seguimiento que reparte discrecionalmente.

De parte de Kicillof negocian el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, Agustina Vila y la vicegobernadora Verónica Magario.

La puja con los intendentes opositores

Además de cómo repartir el fondo para los municipios, no había a última hora del martes un acuerdo total sobre los plazos. El Ejecutivo propone que sea en cinco cuotas, pero los intendentes radicales exigieron que sean tres. Y un dato no menor: que la última sea abonada en diciembre.

En un comunicado, el Foro de intendentes radicales consideró que los fondos “deben ser de libre disponibilidad, y distribuidos en función de parámetros objetivos como el CUD, permitiendo que cada municipio defina su asignación según las prioridades de su territorio”

En tanto, destacaron “la importancia de sostener mecanismos de diálogo, cooperación y responsabilidad compartida con el Gobierno Provincial y con los distintos bloques legislativos”. En este sentido, los jefes comunales explicaron que “algunos de nuestros intendentes participaron de la conferencia brindada por el gobernador Axel Kicillof, en el marco del diálogo institucional y del trabajo conjunto que sostenemos con el Poder Ejecutivo provincial”.