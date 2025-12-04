Emiliano Durand cambia y achica el Gabinete en la Municipalidad

Después de dos años de gestión, el intendente capitalino decidió realizar cambios en la Secretaría de Gobierno y, con el objetivo de acichar el Gabinete, unificó Turismo, Deportes y Cultura.

Salta04/12/2025

agustinaagolio

Fuentes municipales confirmaron que Nicolás Martorell asumirá al frente de la Secretaría de Gobierno. Martorell es un colaborador cercano de Durand desde hace varios años y reemplazará a Agustina Agolio que estuvo al frente de esa cartera desde el inicio de la gestión.

En tanto, Agolio pasará a una nueva secretaría que unificará áreas centrales del municipio: Turismo, Cultura y Deportes. Con esta reestructuración, dejarían de existir áreas separadas como la Agencia de Cultura, actualmente a cargo de Ariana Benavidez; el Ente de Turismo conducido por Fernando García Soria y la Agencia Salta Deportes administrada por Ezequiel Barraguirre. 

Según las fuentes cercanas a Durand, la intención de los cambios es dinamizar la gestión y achicar la estructura política antes de encarar el segundo tramo de la gestión.  

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail