Emiliano Durand cambia y achica el Gabinete en la Municipalidad

Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Después de dos años de gestión, el intendente capitalino decidió realizar cambios en la Secretaría de Gobierno y, con el objetivo de acichar el Gabinete, unificó Turismo, Deportes y Cultura.Salta04/12/2025
Fuentes municipales confirmaron que Nicolás Martorell asumirá al frente de la Secretaría de Gobierno. Martorell es un colaborador cercano de Durand desde hace varios años y reemplazará a Agustina Agolio que estuvo al frente de esa cartera desde el inicio de la gestión.
En tanto, Agolio pasará a una nueva secretaría que unificará áreas centrales del municipio: Turismo, Cultura y Deportes. Con esta reestructuración, dejarían de existir áreas separadas como la Agencia de Cultura, actualmente a cargo de Ariana Benavidez; el Ente de Turismo conducido por Fernando García Soria y la Agencia Salta Deportes administrada por Ezequiel Barraguirre.
Según las fuentes cercanas a Durand, la intención de los cambios es dinamizar la gestión y achicar la estructura política antes de encarar el segundo tramo de la gestión.
La Dirección General de Seguridad Vial provincial advirtió sobre el impacto de la alcoholemia y remarcó la necesidad de educación vial para prevenir tragedias.
En la apertura de la audiencia pública por la actualización tarifaria de la luz, el titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, transmitió tranquilidad a los usuarios y explicó que la Provincia continuará sosteniendo subsidios para más de 106 mil familias.
Desde el martes 9 hasta el lunes 15 de diciembre, el público podrá acceder al documento de consulta y presentar sus observaciones en las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte.
La Municipalidad informó que los natatorios Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón abrirán sus puertas este fin de semana, dando inicio a la temporada estival 2025/2026.
El accidente obligó a interrumpir la circulación en ambos sentidos en el km 1430. Se habilitaron desvíos por la ruta vieja y liberaciones por intervalos de 30 minutos.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Según se informó, el gobierno salteño y la UNSa avanzaron en la presentación del documento que establece el modo en el que la materia deberá incluirse en la currícula. En tanto, se avanzó con la formación docente para su dictado.