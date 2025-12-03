Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"

Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.

Deportes03/12/2025

Atlético de Madrid cayó 3-1 en su visita a Barcelona por la fecha 19 de La Liga, derrota en el Camp Nou donde Julián Álvarez no tuvo una de sus mejores noches y fue apuntado por la prensa española; lo cual despertó una efusiva defensa por parte de Diego Simeone, quien aprovechó la ocasión llenar de elogios a Raphinha. 

Ante la pregunta sobre el discreto partido por parte del campeón del mundo con la Selección Argentina, el Cholo fue letal en su contestación, respaldando al oriundo de Calchín: "Julián desde que llegó rindió a un nivel altísimo pero es humano y puede tener también un partido malo, es algo que le pasa a todas las personas. Un día malo tenés en tu trabajo y puede pasarle a él porque es una persona como todos nosotros".

