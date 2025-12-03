El tencio tucuman Ariel Martos, estaba en los planes de Central norte para suceder a Fornasari, y en la últimas horas fue anunciado como nuevo Dt del equipo de la zona de cuyo. San Martín descendió esta temporada para jugar el 2026 en la Primera Nacional.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.Deportes03/12/2025
Atlético de Madrid cayó 3-1 en su visita a Barcelona por la fecha 19 de La Liga, derrota en el Camp Nou donde Julián Álvarez no tuvo una de sus mejores noches y fue apuntado por la prensa española; lo cual despertó una efusiva defensa por parte de Diego Simeone, quien aprovechó la ocasión llenar de elogios a Raphinha.
Ante la pregunta sobre el discreto partido por parte del campeón del mundo con la Selección Argentina, el Cholo fue letal en su contestación, respaldando al oriundo de Calchín: "Julián desde que llegó rindió a un nivel altísimo pero es humano y puede tener también un partido malo, es algo que le pasa a todas las personas. Un día malo tenés en tu trabajo y puede pasarle a él porque es una persona como todos nosotros".
Se cumplen 10 años del 38–38: la votación más polémica de la AFA y el rol del delegado salteño
Se cumple una década del insólito 38–38 que paralizó la elección de autoridades de la AFA y abrió la crisis institucional más profunda del fútbol argentino.
Juventud suma goles paraguayos: quién es el nuevo delantero
El delantero paraguayo Pablo Palacios Alvarenga, de 37 años, firmó contrato por un año y se convirtió en el primer refuerzo de Juventud Antoniana para disputar la temporada 2026 del Torneo Federal A.
Casi 200 adicionales para el superclásico Juventud-Central: Cambios en el horario
El operativo especial para el clásico entre Juventud Antoniana y Central Norte tendrá un costo total estimado de $10,8 millones. Según explicó Javier “Chino” Aparicio en Aries, el valor surge del despliegue de 200 policías en horas adicionales.
El martes por la noche Salta Basket viajo hacia La Rioja donde el jueves 4 de diciembre visitará a Fusión Riojana, y el sábado 6 al Club Atlético Amancay. Ambos encuentros están programados para que comiencen a las 22.
Tras el sorteo realizado en Sídney, Los Pumas ya conocen los rivales que deberán enfrentar en la próxima Copa del Mundo de Australia 2027: el seleccionado argentino integrará el Grupo C
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.