Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"

Atlético de Madrid cayó 3-1 en su visita a Barcelona por la fecha 19 de La Liga, derrota en el Camp Nou donde Julián Álvarez no tuvo una de sus mejores noches y fue apuntado por la prensa española; lo cual despertó una efusiva defensa por parte de Diego Simeone, quien aprovechó la ocasión llenar de elogios a Raphinha.

Ante la pregunta sobre el discreto partido por parte del campeón del mundo con la Selección Argentina, el Cholo fue letal en su contestación, respaldando al oriundo de Calchín: "Julián desde que llegó rindió a un nivel altísimo pero es humano y puede tener también un partido malo, es algo que le pasa a todas las personas. Un día malo tenés en tu trabajo y puede pasarle a él porque es una persona como todos nosotros".