Con críticas a la falta de inversión y al retiro de subsidios nacionales, Salta abrió el debate por la tarifa eléctrica

Este jueves 4 de diciembre se realizó la audiencia pública por la actualización de la tarifa de energía eléctrica en Salta, donde el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, encabezó la apertura del debate. Mañana será el turno de la audiencia correspondiente al servicio de agua.

Al tomar el uso de la palabra, Saravia explicó que el organismo buscó transmitir “tranquilidad” a los usuarios en un contexto marcado por el recorte de subsidios nacionales y el proceso inflacionario. En ese sentido, sostuvo que el presupuesto provincial continuará amparando a 106.000 familias de los departamentos Anta, Rivadavia, General Güemes, La Candelaria y El Galpón, que seguirán recibiendo descuentos del 30% entre noviembre y marzo de 2026.

Además, quienes integran la tarifa social mantendrán un descuento del 50%.

Saravia destacó que la Provincia sostiene políticas sociales que hoy benefician a 134.500 usuarios residenciales, quienes pagan menos del 50% del valor pleno de la tarifa. “Seguimos administrando los recursos para asistir a más de 20 mil familias que no pueden afrontar la factura y reciben un subsidio provincial”, señaló.

Reclamos a Nación por falta de inversión

Durante la audiencia, Saravia advirtió que el proceso nacional de reducción de subsidios encarecerá los costos mayoristas que EDESA paga a CAMMESA. Por ello, el Ente presentará una nota formal para pedir que se revisen los aumentos, en particular en situaciones donde los usuarios enfrentan imposibilidad de pago y deben incluso endeudarse para cumplir con el servicio.

También recordó que en los últimos dos años hubo “casi anulación de inversión en infraestructura de transporte de energía”, lo que genera riesgo de crisis en picos de demanda, especialmente durante el verano.

Ante este escenario, Saravia mencionó que el Ente elaboró un plan de contingencia 2024 y presentó una denuncia penal para exigir que las transportistas nacionales cumplan con las obras comprometidas.

“Salta no puede quedar huérfana de control mientras las empresas se llevan la plata de la tarifa sin garantizar un buen servicio”, afirmó.

Gestión comercial y atención al usuario

Saravia también informó que se incorporaron al expediente reclamos por fallas en la atención comercial de EDESA, y que se propondrá ampliar horarios y días de atención para evitar que la empresa “se limite sólo a recaudar”.

Debate legislativo y conectividad

El titular del Ente anticipó que se pedirá al Congreso nacional abrir un nuevo debate sobre la Ley 24.065, ante los cambios que la Nación busca introducir mediante facultades delegadas. “Los usuarios necesitan claridad sobre la ley que los rige, y eso es responsabilidad del Congreso”, resaltó.

Además, recordó que el Ente interpuso un amparo —aún sin resolución— para proteger a quienes no pudieron inscribirse en el Registro de Subsidios:

“El 46% de los usuarios de Salta no tiene conectividad fija. Esa gente pobre quedó fuera del registro y se la presume como de altos ingresos”.

También solicitó al juez federal que se ordene una campaña de educación energética, para que los usuarios conozcan su consumo y puedan evitar facturas impagables.

Modernización y asistencia

Saravia mencionó que esta semana el Ente incorporó un asistente virtual con inteligencia artificial, manteniendo el control estatal sobre su funcionamiento, para agilizar la atención y acercar información al ciudadano.

Mañana, audiencia por el agua

El presidente del Ente confirmó que este viernes desde las 8:30 se realizará la audiencia pública por la actualización tarifaria de COSAySa.