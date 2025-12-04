Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales

119 muertes viales en Salta y más de 3.600 en Argentina en 2024
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.Salta04/12/2025Agustina Tolaba
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con Verónica Kathuria, gerente de Wines of Argentina, para diseñar una estrategia conjunta que potencie la presencia de los Vinos de Altura salteños en los mercados internacionales.
“Salta tiene un enorme potencial en los mercados externos y hoy lidera el valor de exportación de vinos en el Norte argentino. Nuestras bodegas y productores son protagonistas de este crecimiento, impulsando la identidad y la calidad que distingue a la provincia”, afirmó Sáenz.
Durante el encuentro, se abordaron acciones para atraer inversiones, fortalecer el turismo del vino y generar desarrollo, empleo y nuevas oportunidades para los salteños. El gobernador destacó que, mediante un trabajo decidido y coordinado con organismos nacionales e internacionales, la provincia seguirá consolidando su lugar en la vitivinicultura global.
“Con decisión y un fuerte trabajo conjunto, seguimos abriendo caminos para que Salta esté presente en el mundo”, concluyó Sáenz.
"Con decisión y un fuerte trabajo conjunto, seguimos abriendo caminos para que Salta esté presente en el mundo", concluyó Sáenz.
Salta tiene un enorme potencial en los mercados externos y hoy lidera el… pic.twitter.com/aYqXCf81K6
