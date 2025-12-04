Camión con productos corrosivos provocó corte total en RN 9/34

Desde el 5° Distrito Salta de Vialidad Nacional se informa a los usuarios que, se procedió al corte total en ambos sentidos de circulación sobre la Ruta Nacional N°9/34, km 1430, debido a un camión cargado con productos corrosivos que sufrió desperfecto mecánico y la perdida de su producto en la calzada.

Por su parte, agentes de seguridad vial realizan balizamiento en el km 1423 (zona de la rotonda) donde se desvía el tránsito hacia la ciudad de Rosario de la Frontera para que continúen viaje por la ruta vieja. A su vez, se realiza la liberación con intervalos de 30 minutos por lado.

Se solicita transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal presente trabajando en el lugar.