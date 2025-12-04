AMT abre el proceso para subir la tarifa de taxis y remises

Desde el martes 9 hasta el lunes 15 de diciembre, el público podrá acceder al documento de consulta y presentar sus observaciones en las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Salta04/12/2025

92150-la-amt-dio-detalles-a-los-taxistas-sobre-el-fallo-emitido-en-la-justicia-en-contra-de-uber

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT) inicia el proceso de readecuación tarifaria para taxis y remises en la ciudad de Salta, que fue solicitado por los sectores del transporte impropio, debido al contexto económico actual.

Cabe resaltar que para este proceso se pondrá a disposición un documento de consulta, en el cual podrán participar todos los vecinos de la ciudad de Salta, instituciones y organizaciones interesadas.
 
Quienes deseen conocer el documento de convocatoria podrán acercarse a las oficinas de la AMT, ubicadas en calle Santiago del Estero N°2245, 4to piso, oficina 28, en el horario de  8 a 14 horas.

En tal sentido, dicho documento de consulta estará disponible para el público a partir del próximo martes 9 de diciembre hasta el lunes 15 de diciembre (5 días hábiles).

Durante este periodo de tiempo, se recibirán las observaciones, opiniones y comentarios pertinentes sobre el tema. Estos podrán ser presentados en la mesa de entrada del organismo de transporte.

Una vez recepcionadas todas las presentaciones, y tras un análisis minucioso, la AMT emitirá una resolución final.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail