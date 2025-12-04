AMT abre el proceso para subir la tarifa de taxis y remises

Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT) inicia el proceso de readecuación tarifaria para taxis y remises en la ciudad de Salta, que fue solicitado por los sectores del transporte impropio, debido al contexto económico actual.
Cabe resaltar que para este proceso se pondrá a disposición un documento de consulta, en el cual podrán participar todos los vecinos de la ciudad de Salta, instituciones y organizaciones interesadas.
Quienes deseen conocer el documento de convocatoria podrán acercarse a las oficinas de la AMT, ubicadas en calle Santiago del Estero N°2245, 4to piso, oficina 28, en el horario de 8 a 14 horas.
En tal sentido, dicho documento de consulta estará disponible para el público a partir del próximo martes 9 de diciembre hasta el lunes 15 de diciembre (5 días hábiles).
Durante este periodo de tiempo, se recibirán las observaciones, opiniones y comentarios pertinentes sobre el tema. Estos podrán ser presentados en la mesa de entrada del organismo de transporte.
Una vez recepcionadas todas las presentaciones, y tras un análisis minucioso, la AMT emitirá una resolución final.
La Dirección General de Seguridad Vial provincial advirtió sobre el impacto de la alcoholemia y remarcó la necesidad de educación vial para prevenir tragedias.
En la apertura de la audiencia pública por la actualización tarifaria de la luz, el titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, transmitió tranquilidad a los usuarios y explicó que la Provincia continuará sosteniendo subsidios para más de 106 mil familias.
Después de dos años de gestión, el intendente capitalino decidió realizar cambios en la Secretaría de Gobierno y, con el objetivo de acichar el Gabinete, unificó Turismo, Deportes y Cultura.
La Municipalidad informó que los natatorios Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón abrirán sus puertas este fin de semana, dando inicio a la temporada estival 2025/2026.
El accidente obligó a interrumpir la circulación en ambos sentidos en el km 1430. Se habilitaron desvíos por la ruta vieja y liberaciones por intervalos de 30 minutos.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Según se informó, el gobierno salteño y la UNSa avanzaron en la presentación del documento que establece el modo en el que la materia deberá incluirse en la currícula. En tanto, se avanzó con la formación docente para su dictado.