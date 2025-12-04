Abren los natatorios municipales: precios y horarios

La Municipalidad informó que los natatorios Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón abrirán sus puertas este fin de semana, dando inicio a la temporada estival 2025/2026.

Salta04/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

md

La Municipalidad de Salta anunció que este fin de semana quedará oficialmente habilitada la temporada de piletas municipales, con la apertura de los natatorios Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón, que recibirán a salteños y visitantes durante todo el verano.

Las instalaciones funcionarán con horarios diferenciados entre semana y fines de semana, y con tarifas accesibles para adultos y menores.

Carlos Xamena

  • Miércoles a viernes: 12 a 18 hs
  • Sábados, domingos y feriados: 11 a 18 hs
  • Entrada: $800 adultos / $500 menores

Natatorio Juan Domingo Perón – Temporada 2025/2026

  • Miércoles a viernes: 12 a 18 hs
  • Sábados, domingos y feriados: 11 a 18 hs
  • Entrada: $1.000 adultos / $800 menores

Natatorio Nicolás Vitale

  • Miércoles a viernes: 12 a 18 hs
  • Sábados, domingos y feriados: 11 a 18 hs
  • Entrada: $800 adultos / $500 menores

Desde el municipio destacaron que los natatorios forman parte del programa “Viví el verano en Salta”, que busca ofrecer espacios recreativos y seguros para las familias durante la temporada estival.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail