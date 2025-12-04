Abren los natatorios municipales: precios y horarios

La Municipalidad de Salta anunció que este fin de semana quedará oficialmente habilitada la temporada de piletas municipales, con la apertura de los natatorios Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón, que recibirán a salteños y visitantes durante todo el verano.

Las instalaciones funcionarán con horarios diferenciados entre semana y fines de semana, y con tarifas accesibles para adultos y menores.

Carlos Xamena

Miércoles a viernes: 12 a 18 hs

Sábados, domingos y feriados: 11 a 18 hs

Entrada: $800 adultos / $500 menores

Natatorio Juan Domingo Perón – Temporada 2025/2026

Miércoles a viernes: 12 a 18 hs

Sábados, domingos y feriados: 11 a 18 hs

Entrada: $1.000 adultos / $800 menores

Natatorio Nicolás Vitale

Miércoles a viernes: 12 a 18 hs

Sábados, domingos y feriados: 11 a 18 hs

Entrada: $800 adultos / $500 menores

Desde el municipio destacaron que los natatorios forman parte del programa “Viví el verano en Salta”, que busca ofrecer espacios recreativos y seguros para las familias durante la temporada estival.