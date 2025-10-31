Con el 100% de las mesas escrutadas, la Junta Electoral Nacional confirmó los resultados finales.
Sáenz sobre el apoyo de Trump a Milei: “Terminó la discusión de patria o colonia; Braden o Perón”
El gobernador Gustavo Sáenz afirmó que no le preocupa la influencia de Donald Trump si sirve para mejorar la situación del país. “Lo importante es que la gente viva mejor”, dijo.Política31/10/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz se refirió en A24 al respaldo que el expresidente estadounidense Donald Trump expresó al mandatario argentino Javier Milei, luego de la reunión que el jefe de Estado mantuvo con gobernadores en Casa Rosada.
Sáenz descartó cualquier preocupación por la cercanía entre ambos líderes y sostuvo que “lo importante es que la gente viva mejor”.
“A mí no me preocupa que nos acompañen o nos ayuden. Si eso sirve para que el país crezca, bienvenido sea. Ya terminó esa discusión de patria o colonia, o de Braden o Perón”, afirmó.
El mandatario salteño señaló que su compromiso político es con los ciudadanos de su provincia: “Mis verdaderos socios son los salteños, a quienes represento. Siempre respeté la voluntad popular: tuve buena relación con Macri, con Fernández y ahora con Milei".
Sáenz subrayó que mantener un vínculo institucional con la Nación es una muestra de madurez política, no de alineamiento.
“No se trata de ideología, sino de sentido común y responsabilidad. Los gobernadores tenemos que acompañar lo que beneficie al país”, expresó.
Por último, el gobernador llamó a dejar atrás los antagonismos políticos que dividen a la sociedad. “El país necesita equilibrio, trabajo y desarrollo. Los viejos enfrentamientos no sirven; lo que importa es que la gente esté mejor”, concluyó.
