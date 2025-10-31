Escrutinio definitivo: Lousteau ganó la banca que disputaba con LLA

El candidato a primer diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, se quedó con la banca que le disputaba a la postulante de LLA, Valeria Rodrigues Trimarchi, y asumirá en la Cámara Baja el 10 de diciembre.

En el primer recuento, Lousteau obtuvo un total de 97.740 votos. Por el sistema D’Hont que define el reparto, Rodrigues Trimarchi, octava en la lista de LLA, llegó a 96.383 votos.

De estar forma, el exministro de Economá consiguió una de las 13 bancas para diputado nacional que se disputaron en la Ciudad de Buenos Aires.

El resto de las bancas se dividen de la siguiente manera: LLA logró siete, Fuerza Patria cuatro y el Frente de Izquierda una.

En el conteo definitivo, Lousteau obtuvo un total de 99.034 votos, 1294 más que en el primer recuento.

“A LLA le faltaron 8688 votos para poder sumar un diputado más. Muchas gracias a quienes nos apoyaron con su voto, a los militantes y a los fiscales que durante estos días participaron del recuento”, escribió Lousteau en su cuenta de X.

“Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo, que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así”, indicó.

“Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales. Una vez, se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones”, completó.

