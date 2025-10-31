Con el 100% de las mesas escrutadas, la Junta Electoral Nacional confirmó los resultados finales.
Sáenz tras la reunión con Milei: “Entendió que consensuar no es claudicar”
El gobernador Gustavo Sáenz valoró el cambio de tono del presidente Javier Milei y destacó la importancia del diálogo y los acuerdos institucionales entre Nación y provincias.Política31/10/2025Ivana Chañi
Tras participar de la reunión con el presidente Javier Milei y 19 gobernadores en Casa Rosada, el mandatario salteño Gustavo Sáenz destacó la nueva etapa de diálogo del Gobierno nacional.
En declaraciones a A24, el mandatario provincial afirmó que “consensuar no es claudicar, es fortalecer la democracia” y celebró que el presidente incorpore los conceptos de diálogo y consenso en esta segunda etapa de gestión.
Sáenz también señaló que el equilibrio fiscal “debe ir acompañado por equilibrio institucional y social”, para atender las necesidades de los sectores más afectados por la crisis.
El recuento definitivo confirmó la ventaja del referente de Ciudadanos Unidos, que obtuvo 99.034 votos frente a los 96.383 de la candidata libertaria Valeria Rodrigues Trimarchi.
Sáenz sobre el apoyo de Trump a Milei: “Terminó la discusión de patria o colonia; Braden o Perón”
El gobernador Gustavo Sáenz afirmó que no le preocupa la influencia de Donald Trump si sirve para mejorar la situación del país. “Lo importante es que la gente viva mejor”, dijo.
Guaymás rechazó la reforma laboral: “No es una modernización, es volver 70 años atrás”
El dirigente del Sindicato de Camioneros y referente del movimiento obrero salteño, Jorge Guaymás, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. “No moderniza, precariza y viola derechos conquistados”, advirtió.
La toma de posesión será el sábado 8 de noviembre. La Casa Rosada evalúa incluir a Santa Cruz en el itinerario del viaje. Es uno de los primeros en confirmar asistencia.
El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El partido Demócratas 66 obtuvo una victoria en las generales y podría frenar al dominio parlamentario derechista. Su pareja es un jugador de hockey argentino.
Los cursos, que abordarán marketing digital en redes sociales, inteligencia artificial, y gestión emocional y liderazgo colaborativo, serán gratuitos y tendrán una duración de siete semanas bajo una modalidad híbrida.