Sáenz tras la reunión con Milei: “Entendió que consensuar no es claudicar”

Tras participar de la reunión con el presidente Javier Milei y 19 gobernadores en Casa Rosada, el mandatario salteño Gustavo Sáenz destacó la nueva etapa de diálogo del Gobierno nacional.

En declaraciones a A24, el mandatario provincial afirmó que “consensuar no es claudicar, es fortalecer la democracia” y celebró que el presidente incorpore los conceptos de diálogo y consenso en esta segunda etapa de gestión.

Sáenz también señaló que el equilibrio fiscal “debe ir acompañado por equilibrio institucional y social”, para atender las necesidades de los sectores más afectados por la crisis.