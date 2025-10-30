La Asociación Odontológica Salteña, el Círculo de Odontólogos de Salta y la Sociedad de Odontólogos de Salta se declararon en estado de alerta por la falta de pagos de la obra social provincial.
Lanzan capacitaciones gratuitas para jóvenes que buscan acceder a su primer empleo
Los cursos, que abordarán marketing digital en redes sociales, inteligencia artificial, y gestión emocional y liderazgo colaborativo, serán gratuitos y tendrán una duración de siete semanas bajo una modalidad híbrida.Salta30/10/2025
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, y el rector de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO), Carlos Morello, lanzaron un programa conjunto que permitirá la capacitación de jóvenes para su posterior inserción laboral.
Esto, en el marco del programa Primera Oportunidad Laboral, creado a través de la Ley Provincial 8337, cuyo objetivo es promover la formación y el entrenamiento de personas de entre 18 y 30 años que carecen de experiencia previa.
“Para este Gobierno, es crucial impulsar iniciativas que nos permitan trabajar de la mano con el sector comercial y productivo. Nuestro objetivo es claro: incrementar la cantidad de jóvenes preparados y capacitados para responder a las demandas actuales de empleo”, sostuvo Villada, quien profundizó: “Es un hecho que muchos, al culminar sus estudios, no cuentan con las herramientas prácticas necesarias para acceder a un primer empleo de calidad. Por ello, hemos diseñado una oferta de cursos cortos y pragmáticos, enfocados en la inserción laboral inmediata”.
La formación se centrará en marketing digital en redes sociales https://forms.gle/3Yh8dTN4sFijMCZr8, introducción a la inteligencia artificial y Chat GPT https://forms.gle/kk8oXcDaxKQJ5Xkz7, y gestión emocional y liderazgo colaborativo https://forms.gle/ZR8ZdGz1BuHjyhZB8, áreas escogidas a partir de un relevamiento de las necesidades comerciales y de recursos humanos de la provincia. Serán totalmente gratuitos, con inscripción previa en los links mencionados.
Además, se mencionó que se está generando una plataforma tecnológica integral que unificará la capacitación y la oferta y demanda laboral real del mercado, para su respectivo seguimiento.
Sobre tablas, el Senado de la Provincia aprobó en definitiva el proyecto de ley que tiene por objeto la creación del Fondo de Garantía de Salta. El objetivo, se indicó, es brinda aval a pequeños productores que quieren acceder a un crédito.
En un comunicado, la entidad señaló que “el IPSS aún no regularizó la deuda correspondiente a Consultas y Prácticas Médicas”, por lo que resolvieron suspender el crédito a partir de las 00 horas de este viernes 31.
En casi seis años de gestión, Gustavo Sáenz modificó varias veces su gabinete. Seguridad, Desarrollo Social y Salud fueron las áreas con más cambios.
Sin agua en barrios de Salta por corte de luz este jueves
Aguas del Norte informó que el servicio de agua potable se verá afectado este jueves 31 de octubre de 2025, entre las 8 y las 12 horas, debido a un corte en el suministro de energía eléctrica.
Jóvenes deportistas de Salta pueden postularse hasta el 7 de noviembre para recibir apoyo económico y reconocimiento por sus logros deportivos.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.