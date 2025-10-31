Con el 100% de las mesas escrutadas, la Junta Electoral Nacional confirmó los resultados finales.
Guaymás rechazó la reforma laboral: “No es una modernización, es volver 70 años atrás”
El dirigente del Sindicato de Camioneros y referente del movimiento obrero salteño, Jorge Guaymás, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. “No moderniza, precariza y viola derechos conquistados”, advirtió.Política31/10/2025Ivana Chañi
En Derechos del Mundo del Trabajo por Aries, el dirigente sindical Jorge Guaymás expresó el rechazo del movimiento obrero a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
“Es mentira que esta reforma protege al trabajador o mejora la producción. Viola derechos básicos conquistados durante décadas”, aseguró Guaymás.
El dirigente sindical sostuvo que la iniciativa “abarata la mano de obra, debilita al que produce y no genera empleo genuino”.
“La llaman modernización, pero lo que hace es permitir más horas de trabajo, menos descanso y menos derechos”, agregó.
Guaymás utilizó el ejemplo de los choferes de camiones para ilustrar los riesgos de la reforma: “Un chofer cansado no es más productivo, es más vulnerable. Más horas en la ruta significan más accidentes, más enfermedades y menos vida familiar”.
También criticó la posibilidad de flexibilizar las vacaciones y reemplazar los convenios colectivos por acuerdos individuales.
“Las vacaciones no son un premio, son un derecho vinculado a la salud física y mental. Y los convenios son el escudo del trabajador; sin ellos no hay equilibrio ni justicia”, remarcó.
El dirigente advirtió además que el proyecto “facilita el trabajo no registrado”, lo que se traduciría en “menos obra social, menos jubilación y cero cobertura ante accidentes”.
“Eso no es libertad laboral, es explotación disfrazada de flexibilidad”, concluyó Guaymás.
El recuento definitivo confirmó la ventaja del referente de Ciudadanos Unidos, que obtuvo 99.034 votos frente a los 96.383 de la candidata libertaria Valeria Rodrigues Trimarchi.
Sáenz sobre el apoyo de Trump a Milei: “Terminó la discusión de patria o colonia; Braden o Perón”
El gobernador Gustavo Sáenz afirmó que no le preocupa la influencia de Donald Trump si sirve para mejorar la situación del país. “Lo importante es que la gente viva mejor”, dijo.
La toma de posesión será el sábado 8 de noviembre. La Casa Rosada evalúa incluir a Santa Cruz en el itinerario del viaje. Es uno de los primeros en confirmar asistencia.
El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
Villada confirmó que todos los ministros renunciaron: “Sáenz decide en soledad los cambios”
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Países Bajos: Rob Jetten, el candidato que está en pareja con un deportista argentino y puede llegar a primer ministroEl Mundo30/10/2025
El partido Demócratas 66 obtuvo una victoria en las generales y podría frenar al dominio parlamentario derechista. Su pareja es un jugador de hockey argentino.
Los cursos, que abordarán marketing digital en redes sociales, inteligencia artificial, y gestión emocional y liderazgo colaborativo, serán gratuitos y tendrán una duración de siete semanas bajo una modalidad híbrida.